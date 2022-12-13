24 канал открывает сбор на рации для 24 бригады имени короля Даниила
Защитники Украины без устали прогоняют врага из нашего государства, и только благодаря им украинцы могут свободно дышать в своем суверенном государстве. Поэтому обязанность каждого гражданина – поддерживать и помогать армии, чтобы вместе идти к общей победе.
Именно поэтому 24 канал объявляет сбор на защищенную связь для наших ребят из 24 бригады имени короля Даниила. Цель – собрать 600 тысяч гривен.
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На что собираем средства
Мы хотим помочь нашим защитникам и собрать одновременно на:
- 20 комплектов раций Motorola DP4400e,
- 20 запасных батарей к ним,
- зарядную станцию на 6 устройств.
Эти разрешения позволяют шифровать сообщения так, чтобы их не слышал враг, а дополнительные аккумуляторы позволят быть на связи всегда, когда это нужно. Зарядная станция на 6 портов поможет все это оперативно заряжать.
24 ОМБр имени короля Даниила
24 отдельная механизированная бригада с первых дней полномасштабной войны находится на передовой в самых горячих точках столкновения с врагом. А сейчас она защищает и освобождает наш Донбасс на Бахмутском направлении.
Как рассказали сами же ребята, направление, на котором сейчас выполняют задание, предполагает "большие потери в технике", ведь ситуация там сейчас одна из самых напряженных.
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Так что собранные средства мы конвертируем в помощь нашим защитникам и общую победу над оккупантами.Присоединиться к сбору вы можете по ссылке.
Сбор для 24 ОМБр имени короля Даниила / Инфографика 24 канала