Журналисту 24 канала на фронте срочно нужен дрон: как помочь

С начала полномасштабного вторжения многие мужчины и женщины сменили привычную работу и образ жизни на оружие и окопы. Все для того, чтобы мы с вами жили в безопасности под сине-желтым флагом. Одним из таких мужчин был и журналист раздела "Техно" на 24 канале Вячеслав Журба.

Сейчас наш коллега служит в 24-й бригаде, отбивающей атаки врага на Донецком направлении – одном из самых горячих. Чтобы помочь Славику и собратьям, его жена – руководитель отдела Lifestyle Ульяна Журба – открывает сбор на дрон DJI Mavic.

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Ульяна вспоминает, что с началом полномасштабного вторжения Славик, его отец и еще один брат добровольно ушли на фронт. Уже 8 месяцев наш коллега вместо объятий жены крепко держит в руках оружие, вместо теплой кровати ночует в окопах, приближая нашу победу.



Ульяна Журба с мужем Вячеславом / Фото предоставлено 24 каналу

И для того, чтобы прогонять врага с нашей земли, его бригаде нужен дрон DJI Mavic. А также рюкзак для дрона UTactic DronePack и 3 – 4 запасные батареи.

Как присоединиться к сбору

Чтобы приобрести все необходимое нужно собрать 150 тысяч гривен. Присоединиться к сбору можно перейдя по ссылке на банку "Монобанка", или переводом на карточку "Приватбанка" – 5168 7554 2805 3447.

Помогите ребятам еще эффективнее уничтожать врага, а Славику – быстрее сменить автомат на клавиатуру и мышку, чтобы и дальше информировать вас о самых интересных событиях в мире технологий.

Не бывает маленьких донатов, каждая ваша гривна – гвоздь в гроб всех оккупантов.



Журналист 24 канала Славик Журба собирает на дрон / Фото 24 канала

Что стоит знать о дроне

Дроны и беспилотники за последние месяцы стали полноценным оружием в профессиональных руках наших бойцов. Благодаря им, украинские войска координируют удары, уничтожая российскую технику или вражеские позиции.

Мощная камера Hasselblad CMOS 4/3 может эффективно подавлять шум в условиях низкого освещения, обеспечивая более высокое разрешение и динамический диапазон. Время полета – до 46 минут. Усовершенствованная система передачи O3+ обеспечивает максимальную дальность передачи 15 км и прямую трансляцию 1080p/60 кадров в секунду для плавных и стабильных полетов.

Дрон DJI Mavic, который нужен нашему коллеге / Фото DJI

Ранее благодаря читателям 24 канала удалось собрать средства на один из автомобилей для подразделения, которое в боях потеряло часть снаряжения. Мы благодарим вас и верим, что вместе сможем закрыть еще не один сбор и наконец выгнать врага с нашей земли.