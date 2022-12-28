24 канал открывает сбор на дроны для 24 бригады имени короля Даниила, которая защищает Бахмут

Благодаря украинским защитникам и защитницам мы проснулись сегодня утром. Воины ВСУ оберегают Украину на земле и в небе. Мы должны поддерживать героев и снабжать их всем необходимым для победы над оккупантами.

Именно поэтому 24 канал объявляет сбор для 24 бригады имени короля Даниила. Наша цель – 7 дронов DJI Mavic 3 Fly More Combo. Чтобы эти птички поехали к воинам на фронт, нам нужно как можно быстрее собрать 854 тысячи гривен.

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Детали о сборе

Парни обратились в наш Благотворительный фонд 24 и попросили именно такие дроны. Они просили 10, но попытаемся собрать хотя бы на 7. Это на время закроет потребности бригады.

Все мы понимаем, что дроны на этой войне – это расходный материал. Но каждая птичка бережет жизнь наших воинов и помогает делать "хлопок" врагам. Поэтому наша цель – обеспечить наших защитников всем необходимым.

24 ОМБр имени короля Даниила с первых дней войны находится на передовой в самых горячих точках. Сейчас ребята на востоке под Бахмутом. Сейчас это – ад на земле. Поэтому времени у нас в обрез.

Наша с вами цель – 854 000 грн, которые конвертируем в боевую стаю птичек для наших защитников. Вы уже доказали, что вместе мы – сила!

Как присоединиться

Присоединиться к сбору – здесь.

Или здесь:

Приближаем победу вместе.

Что происходит под Бахмутом