24 канал открывает сбор на дроны для 24 бригады имени короля Даниила, которая защищает Бахмут
Благодаря украинским защитникам и защитницам мы проснулись сегодня утром. Воины ВСУ оберегают Украину на земле и в небе. Мы должны поддерживать героев и снабжать их всем необходимым для победы над оккупантами.
Именно поэтому 24 канал объявляет сбор для 24 бригады имени короля Даниила. Наша цель – 7 дронов DJI Mavic 3 Fly More Combo. Чтобы эти птички поехали к воинам на фронт, нам нужно как можно быстрее собрать 854 тысячи гривен.
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Детали о сборе
Парни обратились в наш Благотворительный фонд 24 и попросили именно такие дроны. Они просили 10, но попытаемся собрать хотя бы на 7. Это на время закроет потребности бригады.
Все мы понимаем, что дроны на этой войне – это расходный материал. Но каждая птичка бережет жизнь наших воинов и помогает делать "хлопок" врагам. Поэтому наша цель – обеспечить наших защитников всем необходимым.
24 ОМБр имени короля Даниила с первых дней войны находится на передовой в самых горячих точках. Сейчас ребята на востоке под Бахмутом. Сейчас это – ад на земле. Поэтому времени у нас в обрез.
Наша с вами цель – 854 000 грн, которые конвертируем в боевую стаю птичек для наших защитников. Вы уже доказали, что вместе мы – сила!
Как присоединиться
Присоединиться к сбору – здесь.
Или здесь:
Приближаем победу вместе.
Что происходит под Бахмутом
- Бахмут – самая горячая точка фронта и настоящая восточная крепость Украины. Российские оккупанты пытаются сломить город еще с весны 2022 года. Однако Бахмут и воины ВСУ ломают российскую армию и наемников.
- Россияне проводят штурмовые действия каждый день. Владимир Зеленский 28 декабря заявил, что "там нет места, не политого кровью".
- Воины ВСУ наносят мощные удары по российским оккупантам. В частности, 28 декабря стало известно, что защитники ВСУ нашли скрытые позиции россиян под Бахмутом и ударили по врагу.