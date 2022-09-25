Осталось немного: 24 канал собирает на авто для защитников

Украинцы уже неоднократно доказывали, что совместными усилиями способны сделать невозможное. И даже маленькие суммы играют большую роль, поэтому просим приобщиться к сбору для наших защитников со Львова.

Для того, чтобы закрыть сбор для ВСУ, нужно дожать еще 50 тысяч гривен.

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Что известно о сборе и как присоединиться

24 канал после предварительного успешно закрытого сбора решил, что нам по силам купить автомобиль для наших бойцов. В благодарность за него нам дадут 3 новых надписи на снарядах! Вместе мы выберем надпись, которая и передаст "привет" российским захватчикам.

Любая, даже самая маленькая сумма будет важной. Мы и наши защитники очень на вас рассчитываем!

Номер карты для сбора:(Лемтюгова Екатерина Андреевна)Ссылки на Банку – ищите здесь

После того как удастся собрать необходимую сумму, артиллеристы 24-й бригады получат автомобиль. Это позволит им быстрее и эффективнее бить врага.



Сбор на авто для ВСУ / Фото 24 канал

Добавим, что благодаря вам совсем недавно нам удалось собрать 80 тысяч гривен на новые устройства для наших защитников. Так что снаряды с подписью "24 канал" полетели "передать привет" врагам.

"Привет" для врагов / Фото 24 канала

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