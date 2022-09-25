Для того, що закрити збір для ЗСУ, потрібно дотиснути ще 50 тисяч гривень.

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Що відомо про збір і як долучитися

24 канал після попереднього успішно закритого збору вирішив, що нам під силу купити автомобіль для наших бійців. У подяку за нього нам дадуть аж 3 нових написи на снарядах! Разом ми оберемо надпис, який і передасть "привіт" російським загарбникам.

Будь-яка, навіть найменша сума буде важливою. Ми та наші захисники дуже на вас розраховуємо!

Номер картки для збору: 5168 7451 0963 7790 (Лемтюгова Катерина Андріївна)

Посилання на Банку – шукайте тут.

Після того, як вдасться зібрати необхідну суму, артилеристи 24-ї бригади отримають автомобіль. Це дозволить їм швидше та ефективніше бити ворога.



Збір на авто для ЗСУ / Фото 24 канал

Додамо, що завдяки вам зовсім нещодавно нам вдалося зібрати 80 тисяч гривень на нові пристрої для наших захисників. Тож снаряди з підписом "24 канал" полетіли "передавати привіт" ворогам.

"Привіт" для ворогів / Фото 24 каналу

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