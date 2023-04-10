24 Канал разрывает тренды в Тиктоке: за нами следят более 100 тысяч юзеров – подписывайтесь!

24 Канал информирует украинцев на разных площадках, в том числе и в Тиктоке. Там мы показываем закулисье работы на телевидении, ближе знакомим зрителя с нашими ведущими.

По состоянию на 10 апреля наш канал в Тиктоке уже набрал 110 тысяч подписчиков, и мы искренне благодарны каждому нашему зрителю.

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Видео с нашими ведущими бьют рекорды по количеству просмотров и лайков. Особенно вам понравились кадры с Екатериной Соляр. Это неудивительно, ведь ее харизма покоряет зрителей не только с экранов телевизоров, но и смартфонов.

Руководитель отдела соцмедиа 24 Канала Яромир Вдович метко заметил, что сейчас Тикток является двигателем, который задает тренды и создает новых звезд. Он открывает новые возможности для каждого: от обычных людей до бизнеса и СМИ.

Нам, как медиа, он прежде всего нужен, чтобы знакомиться с молодой аудиторией (и не только) и заинтересовывать их в новостях и показать другую сторону ТВ. Возможно, это громко прозвучит, но если сейчас тебя нет в Тиктоке, ты пропускаешь огромный пласт информации. А если ты еще и публичный человек, то ты теряешь очень многое,

– отметил Яромир.

Он добавил, что Тикток 24 Канала – это, прежде всего, то, что зрители не увидят на экранах ТВ или ютуба. Это закулисье, трендовые ролики с ведущими для поднятия настроения и духа украинцев. Ну и, конечно, резонансные новости в легкой форме.

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Кто наши ведущие по образованию, на какой факультет Хогвартса они могли бы попасть, сколько зарабатывают, за что им платят, трудно ли работать и много интересной информации вы сможете найти в нашем Тиктоке. Скорее подписывайтесь и загляните за кулисы тележизни.

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Добавим, что в Тиктоке у нас также есть страница, где рассказываем о топовых спортивных событиях Украины и мира.