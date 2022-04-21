24 канал запускает проект СВОИ о переселенцах – их истории должны быть услышаны

Переселенцы вынужденно перемещены, внутренние беженцы – все их называют по-разному. Миллионы украинцев, покинувших свой дом из-за циничного нападения России и обретших убежище в более безопасных регионах. Однако где бы в Украине они ни были – они свои. Чтобы сохранить их рассказы, на 24 канале мы запускаем проект СВОИ – непростые истории уехавших из дома, чтобы вернуться.

"Проект СВОИ создан для того, чтобы каждый момент этой проклятой войны, каким бы болезненным он ни был, запечатлелся. Запечатлелся в историях тех, кто смотрел в глаза смерти, и победил". Так о проекте говорит его руководитель, заместитель главного редактора сайта 24 канала Анастасия Зазуляк.

Ведь то, что для большинства нас казалось невозможным, стало абсолютно реальным – война в центре Европы в 21 веке.

Каждая история – это маленькая битва за великую победу. Украинцы вынуждены были покинуть свои родные дома под звуки взрывов и стрельбы в Лисичанске, Мариуполе, Харькове, Херсоне, Славянске, Запорожье и многих других городах для того, чтобы впоследствии вернуться. Мы не имеем права забыть наши эмоции, мы не можем адаптироваться к войне. Мы пронесем всю боль и ненависть через столетие,

– подчеркивает Анастасия.

Каждый из разговоров в проекте наполнен болью, ужасом, отчаянием, горем и страхом.

История самого проекта, его масштабности зародилась после посещения приюта для переселенцев во Львове. Там мы записали интервью с его основательницей и самими переселенцами, вспоминает редактор проекта, руководитель отдела новостей сайта 24 канала Наталья Боднар.

Рассказы людей поражали, от них сжимало в груди. Их глаза отражали зверства России, а взгляд передавал всю боль пережитой войны. Мы слушали их, а потом проживали внутри еще несколько дней… Вот тогда и решили – эти истории должны выйти не просто в интервью, это должен быть большой проект, услышанный в мире. Об украинцах, которых война заставила бежать из дома. Об украинцах, которые во время войны нашли другой дом", – подчеркнула Наталья.



Герои проекта СВОИ 24 канала / Фото Валентины Полищук

Автор разговоров, журналистка Анастасия Лукашевская добавляет, что каждый, кто рассказал нам историю своего спасения – герой. Она вспоминает рассказы, как херсонка Лидия стояла с 3-летней дочкой ночью под прицелом россиян, умоляя пропустить эвакуационную колонну. А Наталья из Лисичанска работала в больнице, которую обстреливали, и спасала детей, подключенных к кислороду.

А особенно история 5-летнего Артема, который обнимал Настю и рассказывал, что уже достаточно взрослый и знает, что такое война – потому что плохие дяди забрали его дом.

Это проект, который мы пропустили через себя. Проект, который будет долго болеть. Поэтому так важно, чтобы все истории были услышаны в мире. Чтобы вся наша боль не сошла врагу с рук,

– подытожила она.



Анастасия с 5-летним Артемом в приюте для переселенцев / Фото Валентины Полищук

Авторы проекта СВОИ отмечают, что говорить о том, что болит самому, сложно. Но только разделяя боль друг друга, мы устоим. Дом – это гораздо больше, чем стены, украинцы обязательно все отстроят, а вот исцелить души людей, переживших ужас войны – сложнее.

Они уезжали из разных городов, из разных областей, на которые ступила нога русского палача. Но всегда были счастливы услышать "свои" и увидеть на блокпосте украинский флаг. Это означало, что они в безопасности, они не расстреляны. И пока мы в Украине – все мы среди своих. Всегда.

от Натальи из Лисичанска, которая до последнего работала в больнице города, но выехала для безопасности сына,

СВОИ. Истории тех, кто уехал, чтобы вернуться.

Над проектом работают Анастасия Зазуляк, Наталья Боднар, Анастасия Лукашевская, Валентина Полищук, Константин Габрийчук, Юрий Герасимов.