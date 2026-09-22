Это могут быть события в различных сферах – от спорта и культуры до экономики и геополитики. Например, на странице прогнозов пользователи уже обсуждают: изменится ли курс доллара, выиграет ли сборная Украины в Лиге наций или состоятся ли мирные переговоры между Украиной, РФ и США до конца 2026 года. Проверьте свои знания – нажмите здесь, чтобы перейти на страницу прогнозов.

Как работает раздел Прогнозы 24?

Итак, в новом разделе "Прогнозы 24" редакция 24 Канала задает аудитории вопросы о реальных будущих событиях. Пользователям нужно предсказать, произойдет ли определенное событие, и выбрать один из двух вариантов – "Да" или "Нет".

Чтобы сделать прогноз, нужно вложить определенное количество монеток. После наступления события и обновления результата все прогнозы с правильным ответом будут обработаны, а на баланс пользователей будет начислено вознаграждение в соответствии с множителем события. В случае, если прогноз не оправдался, вложенные монетки не возвращаются.

Стоит отметить, что в игре используется внутренняя валюта сайта. Монетки можно зарабатывать, выполняя задания в "Программе лояльности" – в частности, за чтение и просмотр новостей, а также за комментирование материалов. Впоследствии накопленные монетки можно обменять на билеты, необходимые для участия в розыгрышах реальных призов.

Таким образом, раздел "Прогнозы 24" – это не проверка удачи. Это своеобразная викторина о будущем, где можно не просто следить за новостями, а проверить собственные аналитические способности и интуицию, а также получить вознаграждение за лучшие результаты.

Каковы преимущества раздела Прогнозы 24?

Одно из преимуществ раздела "Прогнозы 24" – это возможность приумножить свой баланс монеток. В отличие от ежедневных заданий, за которые пользователь получает фиксированное количество монеток, в прогнозах вознаграждение зависит от суммы вложенных монеток и множителя конкретного события.

Например, 200 монеток с множителем 2,5 после правильного прогноза превратятся в 500. То есть прирост составит целых 300 монеток – столько же можно получить примерно за шесть дней выполнения заданий.

Каждому пользователю Сообщества 24 доступно 5 бесплатных прогнозов, при которых монетки не списываются. При этом, если прогноз окажется верным, вознаграждение будет начислено в полном объеме.

Также в "Прогнозы 24" можно следить за собственными результатами и сравнивать их с результатами других участников. Для этого предусмотрен публичный рейтинг по трем уровням: по монеткам, по количеству угаданных прогнозов и по их точности.

В то же время для тех, кто хочет не просто проверить себя, а побороться за лучшие результаты, в разделе предусмотрены реальные призы. По итогам сезона, который завершится 30.10, лучшие прогнозисты в рейтинге получат брендированный мерч с доставкой по Украине.

Как сделать прогноз?

Чтобы сделать прогноз, достаточно перейти в раздел Прогнозы 24 или нажать здесь, затем выбрать события из списка и предсказать их исход.

Важно отметить: