В Виннице раздаются взрывы: что известно

Днем 24 марта в Виннице были слышны взрывы. Корреспонденты Общественного сначала сообщили о звуках взрывов в Винницкой области, а позже – о взрыве в самом городе и повторном громком звуке.

Что известно о взрывах в Виннице? В 16:50 корреспонденты Общественного сообщили, что в Виннице был слышен звук взрыва. Уже в 16:59 появилось повторное сообщение. Корреспонденты Общественного написали, что в Виннице повторно был слышен звук взрыва. Других деталей относительно ситуации в городе по состоянию на сейчас нет. Что известно о последствиях атаки по Украине 24 марта? Ночью и днем 24 марта Россия массированно атаковала Украину дронамии, крылатыми и баллистическими ракетами. Под ударом оказались Полтава, Запорожье, Днепр, Киев, Шостка, Харьковщина, Винницкая область и другие области. Силы ПВО обезвредили все 18 ракет Х-101, 5 ракет "Искандер-К", 2 управляемые авиаракеты и 365 беспилотников, но 7 баллистических ракет перехватить не удалось. По состоянию на утро было известно о по меньшей мере 4 погибших и десятках раненых, среди них дети.

Днем под ударом оказался Львов. Ведущая 24 Канала Ирина Узлова сообщила, что один из российских беспилотников попал в здание в центре города. На месте сразу начали работать спасатели, а предварительно было известно о 4 пострадавших.

Городская и областная власть уточнила, что взрывы во Львове прозвучали после 16:00, а повреждения зафиксировали в центре города и в начале улицы Степана Бандеры. По предварительной информации, пострадал жилой дом, а также могла быть задета зона наследия ЮНЕСКО. По меньшей мере два человека получили тяжелые ранения.

Тернопольщина также оказалась под дроновой атакой днем 24 марта. После объявления тревоги местные паблики сообщали о взрывах, движение по меньшей мере шести ударных беспилотников в сторону Черткова и новые громкие звуки уже после 16:00. В регионе работала ПВО, а последствия и масштабы атаки еще устанавливали.