Обстрелы Харькова и Запорожья, угроза на Каховской ГЭС: хронология 240 дня войны

Украинские защитники продолжают защищать родную землю от российских захватчиков. Полномасштабная война с Россией длится уже 240 дней.

Далее 24 канал собрал самые актуальные события на фронте и в тылу за 21 октября.

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00:00 Анджей Дуда озвучил формулу мира для Украины. Польский лидер подчеркнул, что есть единственное справедливое завершение войны: Украина должна вернуться в свои международно признанные границы. Тем временем Россию нужно привлечь к ответственности. Страна-оккупантка совершила военные преступления.

23:20 Украина наконец-то получила радиолокационную станцию ​​для системы ПВО IRIS-T. Речь идет о RML-4D, которая может обнаруживать и отслеживать разные типы воздушных целей – до 1500 единиц в диапазоне 250 километров.

22:20 Во многих областях Украины объявляли воздушную тревогу. Об угрозе сообщали жители центральных, восточных и южных областей.

22:00 В Институте изучения войны (ISW) оценили возможность наступления из Беларуси на Западную Украину, аналитики считают, что такая вероятность низкая. Ведь Россия не может перекрыть поставку Украине техники с Запада.

21:56 СМИ посчитали, что в этом году Россия может вывезти почти 1,8 миллиона тонн украинского зерна, следовательно, обогатиться от нелегального экспорта на около 600 миллионов долларов.

21:06 Россиян призывного возраста не выпускают из Беларуси, их просто снимают с самолетов, автобусов. Только сегодня с рейсов сняли минимум 10 человек.

20:54 У Украины больше не будет трудностей по обслуживанию терминалов спутниковой связи Starlink. Сейчас есть по меньшей мере три источника для его финансирования. Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что украинская сторона вышла на прямую связь с Илоном Маском.

20:43 В Беларуси во время военных учений проводят скрытую мобилизацию. Это может быть формированием новых вооруженных сил так называемого "союзного государства".

20:07 Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам – рассказал о новом заседании Ставки Верховного Главнокомандующего. Также отреагировал на угрозы России сорвать экспорт украинского зерна. По словам президента, Россия искусственно создала очередь из 150 судов в рамках зерновой инициативы.

Смотреть обращение Зеленского за 21 октября:

20:04 Теперь женщины официально смогут становиться на воинский учет исключительно по собственному согласию. Соответствующий закон подписал президент Владимир Зеленский.

19:45 В Генштабе Вооруженных Сил Украины опубликовали вечернюю сводку. Главное:

Оккупанты бегут из Берислава Херсонской области.

Подтвержден "прилет" по понтонной переправе под Антоновским мостом.

За текущие сутки ВСУ отразили атаки оккупантов в 8 районах населенных пунктов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили пункт управления и ЗРК С-300 противника.

19:35 Глава Днепропетровска ОВА Николай Лукашук отметил, что во всех районах Днепропетровщины сегодня было спокойно – без вражеских обстрелов.

19:02 СМИ сообщили, что в Украине погибли по меньшей мере 10 иранских инструкторов, консультировавших российских военных по запуску дронов.

18:52 Потребление электроэнергии в Украине удалось снизить на 5,4%. Больше всего снизили потребление электроэнергии:

Черновицкая область,

Хмельницкая область,

Полтавская область,

Сумская область.

18:27 В Херсонской области ВСУ освободили и провели стабилизационные мероприятия в населенных пунктах: Новодмитровка, Костырка, Черешневое, Новониколаевка, Новопетровка и Блакитное.

18:09 В командовании Воздушных сил ВСУ сообщили, что на 40 аэропортах России размещены 800 единиц авиационной техники. В командовании подчеркнули, что эта цифра не большая и не страшная.

17:26 Госсекретарь Ллойд Остин по телефону пообщался с российским министром обороны Шойгу. Пока не разглашают деталей разговора.

16:58 В Николаевской области во время тревоги был сбит российский штурмовик Су-25.

16:27 В ОП сообщили, что всего украинским войскам удалось освободить более 600 городов и сел. Речь идет о населенных пунктах Харьковщины – 551 и Херсонщины – 88.

15:20 В Киевской области во время воздушной тревоги раздались громкие взрывы. Однако этот взрыв – это плановый подрыв саперов.

15:18 В Украине в ряде областей и Киеве во второй раз за день объявили воздушную тревогу. Она продолжалась около часа.

14:51 В Главном управлении разведки Минобороны сообщили, что оккупанты еще в апреле заминировали Каховскую ГЭС и сейчас проводят работы по минированию шлюзов и опоры.

По информации ГУР, захватчики готовят серию терактов в Херсонской области. Среди них – вероятное разрушение дамбы Каховского водохранилища и агрегатов Каховской ГЭС.

14:45 Россия, кроме Ирана, изучает возможность договоренностей с Северной Кореей. В Госдепе оценивают такие действия, как отчаяние, но подчеркивают, что это не делает Россию менее опасной.

14:25 Владимир Зеленский встретился с делегацией Палаты представителей Конгресса США – Майком Тернером, Джеймсом Хаймсом и Эриком Сволвелом.

14:21 Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что авиация активно помогает защитникам при контрнаступлении на херсонском и Харьковском направлениях. Тактика поменялась после того, как Украина получила американские ракеты AGM-88 HARM.

13:55 Данилов подчеркнул, что Украина готова к любому развитию событий на Каховской ГЭС. Если россияне взорвут дамбу, то вопрос водоснабжения Крыма закроется навсегда, поскольку восстановить его будет невозможно 5 – 7 лет.

13:43 Российские ракеты пробили в стене многоэтажки в Запорожье дыру диаметром 1,5 метра. К счастью, в этой квартире никого не было, поскольку семья уехала.

Последствия обстрела Запорожья / Фото МТМ

12:56 Медведев позлорадствовал относительно отставки Лиз Трасс с поста премьер-министра Великобритании. А Илон Маск потроллил российского чиновника, спросив, "как дела в Бахмуте".

12:49 СБУ открыла дело по поставкам России дронов. Хотят установить поименно причастных к передаче оружия, а также выявить способы и маршруты транспортировки вооружения.

После этого виновных можно будет привлечь к ответственности.

12:15 Иран призвал своих граждан покинуть Украину и воздержаться от поездок.

11:53 В "Укрэнерго" отметили, что повторное отключение света возможно в:

Киеве и Киевской области,

Черниговской,

Черкасской,

в Житомирской областях.

11:41 ВСУ обратились к армии Беларуси с предупреждением. Белорусов призвали не выполнять преступные приказы Лукашенко и не вступать в войну России против нашей страны. Иначе ответ будет жестким.

Обращение ВСУ к армии Беларуси: видео

11:20 Ночью россияне вели обстрелы на участках фронта от Селидовской до Лиманской общины Донбасса. На Лисичанском направлении россияне активно обстреливали Торское и Заречное в Лиманской общине. По меньшей мере, 1 человек погиб, еще 1 ранен.

11:15 Источники The New York Times убеждены, что ВСУ могут освободить Херсон и отвоевать города на Донбассе в течение 6 недель.

11:11 В МВД предупредили о последствиях возможного подрыва Каховской ГЭС. Подрыв дамбы приведет к катастрофе. В последний раз это было в 1941 году, когда советские войска во время отступления сознательно взорвали Запорожскую ГЭС. Это привело к смерти около 100 тысяч человек.

10:40 После 5 утра в Сумской области от россиян прилетело 6 мин по Зноб-Новгородской общине.

10:55 В Киеве и области началось отключение электроэнергии, чтобы снизить нагрузку на энергосистему. Отключения будут продолжаться не дольше 4 часов.

График отключения света на Киевщине / Фото ДТЭК

График отключения света на Киевщине / Фото ДТЭК

10:22 В британской разведке отмечают, что новое вторжение в Украину с территории Беларуси сейчас маловероятно. Россия вряд ли сможет собрать достаточно готовых к боевым действиям формирований.

10:20 ночь спокойно прошла в большинстве регионов. Кроме Запорожья, Николаева, Сумщины и Черниговщины, обстрелы были на Донбассе.

На линии соприкосновения наши ракетные войска и артиллерия поразили 4 пункта управления, 7 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов, средство ПВО, мост и понтонную переправу противника.

Враг 22 раза за сутки обстрелял позиции наших бойцов из минометов и артиллерии.

10:17 Оккупанты обстреляли Запорожье ракетами С300. Погибших нет, но есть трое раненых. В многоэтажке в результате атаки повреждена газовая система, произошло возгорание, разрушена стена. На месте событий уже работают профильные службы.

Также попали в школу, там выбило окна.

09:26 Оккупанты обстреляли Николаев из зенитно-реактивной системы С-300. Попали в бывший авторынок и по открытым территориям. Пострадавших нет.

09:25 В результате обстрела Харькова уже есть 6 раненых.

09:20 За ночь оккупанты обстреляли Купянск и Волчанск, а также населенные пункты Купянского, Чугуевского, Харьковского и Богодуховского районов Харьковщины. Ранения получили 4 человека.

09:08 В Беларуси заметили технику с новым тактическим знаком. К примеру, самоходные пушки 2С5 "Гиацинт-С" обозначены двойкой в ​​треугольнике. Соответствующий тактический символ замечен также на другой технике, в том числе и на грузовиках.

08:55 В течение 20 октября россияне убили 2 мирных жителя в Бахмуте. Правоохранители обнаружили тела 9 гражданских, убитых россиянами во время оккупации: 7 в Новоселовке и 2 в Лимане. Еще 1 человек получил ранения.

08:50 ВСУ уже ликвидировали 66 750 оккупантов, 10 из них – за минувшие сутки.



Потери врага по состоянию на 21 октября / Инфографика Генштаба ВСУ

08:30 В Запорожье слышны взрывы. Глава ОВА Александр Старух подтвердил, что враг атакует ракетами город.

07:51 Во многих областях Украины кроме Запада объявили воздушную тревогу. В Харькове слышали взрывы. Подтвердили "прилет" по одному из предприятий. Есть разрушения и 5 раненых.

07:50 В Генштабе ВСУ доложили, что оккупанты отправили в Херсонскую область 2 тысячи мобилизованных. По другим направлениям – обстрелы по линии фронта.

Украинская авиация нанесла 5 ударов. Поразили 3 опорных пункта и района сосредоточения вооружения и военной техники, 2 позиций зенитных ракетных комплексов противника.

Кроме того, попали в 4 пункта управления, 7 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов, средство ПВО, мост и понтонную переправу противника.

07:20 В Белом доме сообщили, что иранские инструкторы из дронов уже находятся в оккупированном Крыму. Они помогают россиянам атаковать украинские города. В частности, присоединились к ударам по Киеву.

04:15 В американском институте войны отметили, что Россия, вероятно, продолжает готовиться к фальшивой атаке на Каховскую гидроэлектростанцию. Предполагают, что это должно отвлечь внимание от сообщений о потерях россиян в Херсонской области.

Кроме того, оккупанты, вероятно, создают условия для вывода военных и оккупационных элементов с западного берега реки Днепр в ожидании неизбежного наступления Украины.

03:10 На Юге украинская авиация нанесла 7 ударов по оккупантам. В районе Борозенского уничтожили вражеский контрольно-наблюдательный пункт, а также взорвали 2 склада с боеприпасами.

02:57 Зеленский подчеркнул, что весь мир должен объединиться, чтобы дать России понять, что теракт на Каховской ГЭС будет означать абсолютно то же, что и применение оружия массового поражения.