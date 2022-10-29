Потери врага на Юге, украинская деталь в иранском дроне: хронология 248 дня войны

В Украине по состоянию на 29 октября длится уже 248-й день полномасштабной войны. О главном, что случилось на фронте, в тылу и на международной арене – читайте дальше.

Украинские военные жестко противостоят российским оккупантам. Актуальную информацию о войне в нашей стране собрал 24 канал.

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05:37 Иван Ус – главный консультант Института стратегических исследований считает, что к применению "грязной бомбы" Россией можно подготовиться. В частности, об этом предупредит разведка.

04:35 В ОК "Юг" сообщили о ситуации в этом направлении. За сутки украинская авиация нанесла 8 ударов по позициям врага: в частности, по районам развертывания ПВО. 160 огневых задач выполнили наши артиллеристы.

Потери врага на Юге:

34 военных;

2 РСЗО "Град";

4 танка;

3 миномета;

"Гиацинт".

01:51 Главнокомандующий Валерий Залужный провел разговор с Марком Милли – главой Объединенного комитета начальников штабов США относительно ситуации на фронте.

02:53 Разведка обнаружила в иранском дроне Mohajer 6 деталь украинского производства. Теперь специалисты ГУР будут разбираться, как она туда попала.

00:58 Владимир Зеленский рассмотрел петицию по поводу прекращения гражданства судьи Богдана Львова. Президент напомнил, что порядок прекращения гражданства определяет закон. Он поручил комиссии изучить этот вопрос.