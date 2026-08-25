Россия атаковала пограничный пункт на границе с Молдовой: движение временно приостановлено

Очередная вражеская атака повредила инфраструктуру международного пункта пропуска "Виноградовка – Вулкенешть". Он расположен на украинско-молдавской границе.

Об этом сообщили в Государственной таможенной службе Украины.

Что говорят в таможне?

Украинцев призвали учитывать информацию о повреждении пункта пропуска при планировании своих поездок и выбирать для пересечения границы другие маршруты.

Важно! В настоящее время движение через пункт пропуска "Виноградовка – Вулкенешть" приостановлено, таможенные формальности не осуществляются.

В таможне отметили, что в дальнейшем будут дополнительно информировать о возобновлении работы.

Напомним, в ночь на 21 августа российские войска атаковали ударными беспилотниками Болградский и Измаильский районы Одесщины. Один из дронов повредил инфраструктуру международного пункта пропуска "Табаки" на границе с Молдовой.

В результате атаки были повреждены здания и конструкции КПП, также возникли пожары. Спасатели оперативно их ликвидировали. По причине повреждения пункт пропуска временно не работал, а транспорт направляли через другие КПП. Впоследствии работу пункта пропуска возобновили.

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К слову, 20 августа Владимир Зеленский также сообщал об атаке российских беспилотников на пункт пропуска в Одесской области, расположенный на границе с Молдовой.