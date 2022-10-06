Часть военных полка Прокопенко, эвакуированных из "Азовстали", уже вернулись на поле боя. В частности, 25 бойцов, которые прошли лечение после полученных ранений.

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Полк Прокопенко обороняет Юг

На фронт вернулся и исполняющий обязанности командира полка Никита Надточий. Он напомнил, что ранее пострадавших воинов эвакуировали из Мариуполя на вертолете. В настоящее время бойцы полка Прокопенко отвечают за южное направление. Защитники успешно борются с врагом, несмотря на отсутствие тяжелого вооружения.

За время выполнения боевых задач есть потери личного состава и техники, но уверяю вас, что потери противника в разы больше,

– подчеркнул Надточий.

Более 100 защитников до сих пор лечат

В настоящее время в украинских больницах находятся более 100 бойцов полка Прокопенко. Об этом рассказал заместитель командира Иван Игнатьев. Каждому украинскому защитнику составили индивидуальный план реабилитации. Также воинам восстанавливают утраченные документы.

"Игнат" подчеркнул, что реабилитация требует много средств и времени, однако Украина делает все, помочь нашим военным вернуться в строй как можно скорее. Также защитников, потерявших свои дома в Мариуполе, пытаются обеспечить жильем. Речь идет о не менее 50 квартир, говорит заместитель командира. В настоящее время военнослужащие со своими семьями проживают во временном жилье.

Призываем волонтеров, меценатов и всех неравнодушных помочь бойцам, как мы помогли выиграть для страны время и держали оборону Мариуполя 85 дней в сверхчеловеческих условиях,

– сказал Иван Игнатьев.

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Освобождение украинских защитников из плена: последние новости

С начала полномасштабной войны было проведено 24 обмена пленными. В общей сложности вернули 808 украинцев. Об этом в начале октября сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Крайний обмен совершили 21 сентября. Тогда удалось освободить 215 защитников. Среди них и защитники "Азовстали", в том числе и бойцы полка Прокопенко. За 200 воинов наше государство отдало кума Путина Виктора Медведчука.

Согласно условиям обмена, командиры защитников "Азовстали" должны находиться в Турции до конца войны.

Морпех Михаил Дианов рассказал об ужасных условиях, в которых оккупанты держат пленных.

Командиры полка Прокопенко наконец-то увиделись с родными.

Обратите внимание! Оккупанты до сих пор не допустили ООН к месту трагедии в Еленовке. Там путинские бойцы еще в конце июля убили военнопленных – защитников Мариуполя.

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