Частина військових полку Прокопенка, яких евакуювали з "Азовсталі", вже повернулися на поле бою. Зокрема, 25 бійців, які пройшли лікування після отриманих поранень.

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Полк Прокопенка обороняє Південь

На фронт повернувся і виконувач обов'язків командира полку Микита Надточій. Він нагадав, що раніше постраждалих воїнів евакуювали з Маріуполя на гелікоптері. Наразі бійці полку Прокопенка відповідають за південний напрямок. Захисники успішно борються з ворогом, не зважаючи на відсутність важкого озброєння.

За час виконання бойових завдань є втрати особового складу та техніки, але запевняю вас, що втрати противника в рази більші,

– підкреслив Надточій.

Понад 100 захисників досі лікують

Наразі в українських лікарнях перебувають понад 100 бійців полку Прокопенка. Про це розповів заступник командира Іван Ігнатьєв. Кожному з українських захисників склали індивідуальний план реабілітації. Також воїнам відновлюють втрачені документи.

"Ігнат" підкреслив, що реабілітація потребує багато коштів і часу, однак Україна робить все, допомогти нашим військовим повернутися до строю якомога швидше. Також захисників, які втратили свої домівки у Маріуполі, намагаються забезпечити житлом. Мовиться про щонайменше 50 квартир, каже заступник командира. Наразі військовослужбовці зі своїми родинами мешкають у тимчасовому житлі.

Закликаємо волонтерів, меценатів та всіх небайдужих допомогти бійцям, як ми допомогли виграти для країни час та тримали оборону Маріуполя 85 днів у надлюдських умовах,

– сказав Іван Ігнатьєв.

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Звільнення українських захисників з полону: останні новини

Від початку повномасштабної війни провели 24 обміни полоненими. Загалом повернули 808 українців. Про це на початку жовтня повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Крайній обмін зробили 21 вересня. Тоді вдалося звільнити 215 захисників. Серед них і захисники "Азовсталі", зокрема і бійці полку Прокопенка. За 200 воїнів наша держава віддала кума Путіна Віктора Медведчука.

Згідно з умовами обміну, командири захисників "Азовсталі" мають перебувати в Туреччині до кінця війни.

Морпіх Михайло Діаново розповів про жахливі умови, в яких окупанти тримають полонених.

Командири полку Прокопенка нарешті побачилися з рідними.

Зверніть увагу! Окупанти досі не допустили ООН до місця трагедії в Оленівці. Там путінські бійці ще наприкінці липня вбили військовополонених – захисників Маріуполя.

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