25 депутатов пропустили 90% голосований Рады: список крупнейших прогульщиков

28 декабря 2021 , 13:59
Читати новину українською

Источник:

Комитет избирателей

25 народных депутатов в течение 2021 года пропустили 90% голосований в парламенте. Крупнейшими прогульщиками являются члены "Оппозиционной платформы – За жизнь".

Один нардеп вообще ни разу не проголосовал. Речь идет о подсанкционном Тарасе Козаке из ОПЗЖ.

Интересно Экономический паспорт и закон о столице: чем Рада займется в 2022 году

Список депутатов-прогульщиков

  • Олесь Довгий принял участие в 0,23% голосований,
  • Вадим Столар – 0,56%,
  • Федор Христенко – 0,99%,
  • Юрий Солод – 0,99%,
  • Вадим Рабинович – 1%,
  • Сергей Левочкин – 1%,
  • Сергей Ларин – 1%,
  • Игорь Абрамович – 1%,
  • Ренат Кузьмин – 1%,
  • Степан Ивахив – 1%.

Кроме того, редко голосовали в парламенте Виктор Медведчук, Александр Дубинский, Юрий Бойко и другие.

Кто был самым активным в Раде

Активнее всего в течение года голосовали депутаты "Слуги народа" и "Европейской солидарности". В среднем они приняли участие в 83% голосований и 80% соответственно.

Почти одинаковые показатели голосований у членов группы "Довіра" и партии "Голос". Депутаты этих политсил приняли участие в 72% голосований. Ниже результат у "Батькивщины" (62%) и группы "За майбутнє" (54%).

Меньше всего в законодательной жизни государства принимали участие политики от ОПЗЖ. В целом они были активными лишь на 38% голосований.

Кстати, всего в 2021 году состоялось 5 681 голосование.

Это может вас заинтересовать – создадут ли в Украине новый пророссийский проект: смотрите видео

 

Автор: Софія Мінджоса