На 25 миллиардов долларов: Франция обнародовала перечень замороженных российских активов

Франция заморозила 25,6 миллиарда долларов российских активов. Большинство составляют средства Центробанка России, также в перечень входит авиатранспорт и объекты недвижимости.

В Минфине Франции обнародовали детальный список замороженных активов. Их общая сумма достигает 23,7 миллиарда евро.

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Средства Центробанка России достигают 22,8 миллиарда евро

Все эти средства были заблокированы после российского вторжения в Украину 24 февраля. Средства Центробанка России достигают 22,8 миллиарда евро.

Что попало в перечень:

33 объекта недвижимости – общая стоимость. В частности, говорится об имениях в Антибе и Сен-Тропе на Французской Ривьере,

178 миллиардов евро замороженных банковских активов,

3 яхты стоимостью 125 миллиардов евро,

6 вертолетов стоимостью более 60 миллионов евро,

произведения искусства на 7 миллионов евро.

В Украине заблокировали операции по выводу активов пророссийских компаний

Тем временем в Украине заблокировали операции по выводу активов почти 7 тысяч пророссийских компаний. Их средства могли использовать для финансирования войны. Теперь они находятся под государственным контролем.

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