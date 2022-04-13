На 25 миллиардов долларов: Франция обнародовала перечень замороженных российских активов
13 апреля 2022 , 06:36Читати новину українською
Источник:Mail BD
Франция заморозила 25,6 миллиарда долларов российских активов. Большинство составляют средства Центробанка России, также в перечень входит авиатранспорт и объекты недвижимости.
В Минфине Франции обнародовали детальный список замороженных активов. Их общая сумма достигает 23,7 миллиарда евро.
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Средства Центробанка России достигают 22,8 миллиарда евро
Все эти средства были заблокированы после российского вторжения в Украину 24 февраля. Средства Центробанка России достигают 22,8 миллиарда евро.
Что попало в перечень:
- 33 объекта недвижимости – общая стоимость. В частности, говорится об имениях в Антибе и Сен-Тропе на Французской Ривьере,
- 178 миллиардов евро замороженных банковских активов,
- 3 яхты стоимостью 125 миллиардов евро,
- 6 вертолетов стоимостью более 60 миллионов евро,
- произведения искусства на 7 миллионов евро.
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