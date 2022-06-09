СБУ разоблачила руководителей политической партии

Разоблачила руководителей одной из партий на вымогательстве средств за включение лица в избирательный список и поддержку в дальнейшей политической карьере Служба Безопасности Украины. По данным источника издания УП , говорится о политической партии "Наш край".

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По данным Службы безопасности Украины, чтобы проверить такую схему, они разработали специальный маршрут продвижения по политическим ступеням: вступление в партию, должность главы районной ячейки. Также за эти средства злоумышленники обещали мужчине назначение на должность советника главы правления ЧАО "Киевводоканал". Эта должность должна стать для предпринимателя "успешным" стартом его политической карьеры.

Средства должны были передаваться подельникам согласно графику, который составил глава партии. Сумма первого транша составила 50 тысяч долларов.

Правоохранители задержали злоумышленников "на горячем" во время получения первой части суммы. По месту работы задержанных проведены обыски.



СБУ разоблачила руководителей политической партии / Фото СБУ

Решается вопрос сообщения фигурантам о подозрении по 2 статьям Уголовного кодекса Украины – часть 3 статьи 369-2 и часть 4 статьи 190.

Громкие дела СБУ: последние новости

В начале июня Служба безопасности Украины перекрыла канал из России для финансирования вражеской агентуры. В преступную группировку входило трое жителей Киевщины. Во время обысков изъяли гривны, доллары и евро на общую сумму более 13 миллионов гривен.

Также сотрудникам Службы безопасности удалось задержать агента ФСБ в Украине. Вероятно, он готовил теракт, поскольку собирал данные об объектах, которые могли стать целями атак России.

Впоследствии СБУ встретила еще одного российского агента в Украине. Житель Киева делал все, чтобы распространить идеи Кремля. Для этого он создал около 20 интернет-СМИ, где и пропагандировал нарративы врага.

Кроме того, в Житомирской области Служба безопасности Украины разоблачила и задержала бывшего "ДНРовца" . Он пытался попасть на службу в Вооруженные Силы Украины. Вероятно, мужчина должен стать информатором.

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