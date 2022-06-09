СБУ викрила керівників політичної партії

Викрила керівників однієї з партій на вимаганні коштів за включенння особи до виборчого списку та "підтримку" в подальшій політичній кар'єрі Служба Безпеки України. За даними джерела видання УП, мовиться про політичну партію "Наш край".

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За даними Служби безпеки України, щоб провернути таку схему, вони розробили спеціальний маршрут просування політичними сходами: вступ до партії, посада голови районного осередку. Також за ці кошти зловмисники обіцяли чоловікові призначення на посаду радника голови правління ПрАТ "Київводоканал". Ця посада мала б стати для підприємця "успішним" стартом його політичної кар'єри.

Кошти повинні були передаватись спільникам згідно графіку, який склав голова партії. Сума першого траншу становила 50 тисяч доларів США.

Правоохоронці затримали зловмисників "на гарячому", під час отримання першої частини суми. За місцем роботи затриманих проведено обшуки.



СБУ викрила керівників політичної партії / Фото СБУ

Наразі вирішується питання повідомлення фігурантам про підозру за 2 статтями Кримінального кодексу України – частина 3 статті 369-2 та частина 4 статті 190.

Гучні справи СБУ: останні новини

На початку червня Служба безпеки України перекрила канал з Росії для фінансування ворожої агентури. До злочинного угруповання входило троє мешканців Київщини. Під час обшуків вилучили гривні, долари та євро на загальну суму понад 13 мільйонів гривень.

Також працівникам Служби безпеки вдалось затримати агента ФСБ в Україні. Ймовірно, що він готував теракт, оскільки збирав дані про об'єкти, які могли стати цілями атак Росії.

Згодом СБУ натрапила на ще одного російського агента в Україні. Мешканець Києва робив все, аби поширити ідеї Кремля. Для цього він створив близько 20 інтернет-ЗМІ, де і пропагував наративи ворога.

Крім того, на Житомирщині Служба безпеки України викрила і затримала колишнього "ДНРівця". Він намагався потрапити на службу в Збройні Сили України. Ймовірно, чоловік мав стати інформатором.

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