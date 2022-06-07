На агента натрапив кібердепартамент Служби безпеки. Зловмисника курували спецслужби держави-агресорки.

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В інтернет-ЗМІ киянин мав виправдовувати агресію Росії

Киянину дали завдання – створити ЗМІ в мережі, які б займались тим, що виправдовували російську агресію в Україні та прославляли загарбників. Окрім того, ці веб-ресурси навмисно поширювали дезінформацію про Збройні Сили України, наших оборонців дискредитували.

Ці ЗМІ з ідеями "руского міра" були доволі популярними: їхня аудиторія нараховувала 2,2 мільйона унікальних користувачів щомісяця.

Російського агента затримали

Співробітники СБУ російського агента затримали. Чоловіку повідомили про підозру за виготовлення і поширення матеріалів, у яких виправдовується та заперечується збройна агресія Росії проти України.

Зверніть увагу! Якщо суд визнає підозрюваного винним, то він може потрапити за ґрати на термін до 5 років з можливою конфіскацією майна.

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Працювали на ворога під час війни: резонансні справи

На Рівненщині вороги завербували прикордонника. Співробітник прикордонного загону зливав дані про нацгвардійців російській стороні. Чоловіку вже повідомили про підозру у державній зраді.

У Чернігівській області викрили злочинну групу, яка мала допомогти ворогу в разі повторного вторгнення. У зловмисників знайшли цілий арсенал зброї, який надали росіяни.

На початку червня СБУ перекрила канал з Росії – для фінансування ворожої агентури. До злочинного угруповання входило троє мешканців Київщини. Під час обшуків вилучили гривні, долари та євро на загальну суму понад 13 мільйонів гривень.

Також співробітникам Служби безпеки вдалось затримати агента ФСБ в Україні. Ймовірно, що він готував теракт. Чоловік збирав дані про об'єкти, які могли стати цілями атак Росії.

В результаті масштабної операції в Києві та Чернігові затримали угруповання, яке торгувало наркотиками в Україні, а гроші передавало Росії.

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