Про це повідомляється в Офісі генерального прокурора. Відомо, що співробітнику прикордонного загону вже повідомили про підозру у держзраді.

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Прикордонника завербували окупанти

Правоохоронці встановили, що прикордонника завербували. Тож він, хоч і служив українському народу, співпрацював з офіцером запасу збройних сил країни-агресорки.

Які завдання ставили перед прикордонником? Мовиться про збір і передачу персональної інформації. Стосувалась вона тих кандидатів, які проходили відбір на військову службу у прикордонному загоні.

Але і це ще не все. Слідству вдалось встановити, що упродовж 2020 – 2021 року підозрюваний у держзраді іншому колишньому військовому передавав важливішу інформацію. Вона вже стосувалась високопоставлених офіцерів Національної гвардії. От саме ці дані необхідні були ворогові, щоб ліквідувати вказаних прикордонником осіб.

Наразі досудовим розслідуванням займаються слідчі СБУ у Рівненській області. Інших відомостей наразі не повідомляють.

Данілов пообіцяв цікаву інформацію про агентів Путіна в Україні

Секретар РНБО Олексій Данілов підкреслив, що агентом Росії в Україні був не лише Віктор Медведчук. З його слів, країна-агресорка упродовж років створювала, а також фінансувала проросійські сили. Для цього вона використовувала різні схеми.

І невдовзі перед нами відкриються ще невідомі деталі. Вони стосуватимуться того, як саме ці групи формувались. Крім того, будуть відомі й інші деталі, які цікавлять не лише правоохоронців, а й пересічних українців.

Тим часом наші військові зуміли впіймати 20-річного снайпера, який працював на боці Росії. Приголомшливим став той факт, що сам він родом із Житомирської області.

Спіймати зрадника вдалось сміливим військовим з 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ. Лише після того, як снайпер потрапив до полону, вони дізнались, що мають справу з українцем, який перейшов на бік ворога. Ним виявився Гербовник Максим Ігорович, котрий народився у селі Повч, що у Коростенському районі.

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