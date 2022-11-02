25 новейших разведывательных комплексов для ВСУ – совместная инициатива ОККО и "Повернись живим"

Сеть АЗК ОККО и Фонд компетентной помощи армии "Повернись живим" положили начало совместной инициативе "ОКО ЗА ОКО", цель которой закупить 25 разведывательных беспилотных авиационных комплексов "ШАРК" для нужд Вооруженных Сил Украины.

В общей сложности на это нужно 325 миллионов гривен. Итак, начиная с 1 ноября 2022 года, сеть ОККО будет перечислять по 1 гривне с каждого проданного литра горючего PULLS 95 и PULLS DIESEL на закупку разведкомплекса "ШАРК". Для дополнительных донатов можно использовать специальный счет инициативы.

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"ШАРК" – это новейшая разработка от украинской компании "Укрспецсистемс", имеющей ряд технологических преимуществ перед аналогами. Она способна эффективно корректировать огонь артиллерии, в том числе систем залпового огня HIMARS, и выполнять еще ряд боевых задач.

Наша компания с первых дней войны помогает тем, кто защищает страну и восстанавливает ее. На разные проекты мы уже выделили более 138 миллионов гривен, потому что это вместе с обеспечением страны горючим – борьба на нашем фронте. Проект " ОКО ЗА ОКО ", который мы запускаем вместе с "Повернись живим", еще один последовательный шаг в этом направлении,

– говорит Василий Дмитриев, маркетинг-директор сети АЗК ОККО.

"Заправка авто – вещь обыденная, но если вы заправляетесь на ОККО, даже она может работать на победу. Для нас это особенно важно – превращать наше горючее PULLS в отместку врагу, поэтому мы отдаем 1 гривну с каждого заправленного литра. Если учесть, что каждая четвертая заправка автомобиля в Украине происходит на ОККО, то мы убеждены, что очень скоро сможем доказать, какая мы сила вместе с нашим сообществом водителей», – добавил он.

Задонатиты на новые "ШАРКИ" – просто / Фото ОККО

В рамках проекта мы приобретем не просто разведывательные беспилотники, а уникальную разработку, созданную специалистами нашего Фонда, производителями БПЛА "Укрспецсистемс" и компанией Pulsar, которая обеспечивает проект специальными автомобилями, которые мы совместно превратим в наземные станции управления полетами, — говорит директор военного департамента "Повернись живим" Андрей Рымарук.

Благодаря благотворительной инициативе планируют приобрести 75 БпЛА / Фото ОККО

"Наземная станция управления в виде укомплектованного полноприводного авто поможет пилотам выбирать лучшие точки для взлета, а новейшие алгоритмы работы программ БпЛА "ШАРК" обеспечат комплексу лучшую работу в условиях радиоэлектронной борьбы. В общую стоимость проекта входят также 25 дополнительных БпЛА, которые будут находиться в резерве для оперативной замены потерянных в боях. Именно такой подход с продумыванием нескольких шагов вперед и является компетентной помощью армии", – добавляет директор Фонда "Повернись живим" Тарас Чмут.

В рамках инициативы планируется передать ВСУ:

75 БпЛА,

25 пусковых установок,

25 проходных авто, оборудованных пунктами управления.

Приобретенные с помощью украинцев комплексы Фонд распределит, основываясь на текущей ситуации на фронте и рекомендациях Генштаба ВСУ. Поскольку "ШАРК" — высококлассное специальное оборудование, использовать их смогут, в частности, отдельные разведывательные батальоны, спецназовцы и подразделения, корректирующие дальнобойную артиллерию в составе пехотных бригад.