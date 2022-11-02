Загалом на це потрібно 325 мільйонів гривень. Тож починаючи з 1 листопада 2022 року, мережа ОККО перераховуватиме по 1 гривні з кожного проданого літра пального PULLS 95 та PULLS DIESEL на закупівлю розвідкомплексів "ШАРК". Для додаткових донатів також можна використовувати спеціальний рахунок ініціативи.

До теми "ОКО ЗА ОКО": Чмут розповів, як українські безпілотники Shark допоможуть на фронті

"ШАРК" – це новітня розробка від української компанії "Укрспецсистемс", яка має низку технологічних переваг перед аналогами. Вона здатна ефективно коригувати вогонь артилерії, зокрема й систем залпового вогню HIMARS, та виконувати ще низку бойових завдань.

Наша компанія з перших днів війни допомагає тим, хто боронить країну і тим, хто її відновлює. На різні проєкти ми вже виділили понад 138 мільйонів гривень, бо це разом із забезпеченням країни пальним – боротьба на нашому фронті. Проєкт "ОКО ЗА ОКО", який ми запускаємо разом із "Повернись живим", ще один послідовний крок у цьому напрямку,

– каже Василь Дмитрів, маркетинг-директор мережі АЗК ОККО.

"Заправка авто – річ буденна, але якщо ви заправляєтеся на ОККО, навіть вона може працювати на перемогу. Для нас це особливо важливо – перетворювати наше пальне PULLS у помсту ворогу, тому ми віддаємо 1 гривню з кожного заправленого літра. Якщо врахувати, що кожна четверта заправка автомобіля в Україні відбувається на ОККО, то ми переконані, що дуже скоро зможемо довести, яка ми сила разом з нашою спільнотою водіїв", – додав він.

Задонатити на нові "ШАРКи" – просто / Фото ОККО

У рамках проєкту ми придбаємо не просто розвідувальні безпілотники, а унікальну розробку, створену фахівцями нашого Фонду, виробниками БпЛА "Укрспецсистемс" і компанією Pulsar, яка забезпечує проєкт спеціальними автівками, які ми спільно перетворимо на наземні станції управління польотами, – каже директор військового департаменту "Повернись живим" Андрій Римарук.

Завдяки благодійній ініціативі планують придбати 75 БпЛА / Фото ОККО

"Наземна станція управління у вигляді укомплектованого повнопривідного авто допоможе пілотам обирати найкращі точки для зльоту, а новітні алгоритми роботи програм БпЛА "ШАРК" забезпечать комплексу кращу роботу в умовах радіоелектронної боротьби. У загальну вартість проєкту входять також 25 додаткових БпЛА, які знаходитимуться у резерві для оперативної заміни втрачених у боях. Саме такий підхід із продумуванням кількох кроків наперед і є компетентною допомогою армії", – додає директор Фонду "Повернись живим" Тарас Чмут.

У рамках ініціативи планується передати ЗСУ:

75 БпЛА,

25 пускових установок,

25 прохідних авто, обладнаних пунктами управління.

Придбані з допомогою українців комплекси Фонд розподілить, спираючись на поточну ситуацію на фронті та рекомендації Генштабу ЗСУ. Оскільки "ШАРК" є висококласним спеціальним обладнанням, використовувати їх зможуть, зокрема, окремі розвідувальні батальйони, спецпризначенці та підрозділи, які коригують далекобійну артилерію у складі піхотних бригад.