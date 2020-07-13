Российские оккупационные войска на Донбассе вновь понесли потери. В частности, есть погибшие и раненые, а также уничтожена техника.

О ситуации на фронте и потерях боевиков сообщили на официальной фейсбук-странице штаба ООС. Данные поступили от разведки.

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Потери РФ

Российские оккупационные войска за прошедшую неделю, с 6 по 12 июля, потеряли 25 боевиков, еще 16 получили ранения и травмы.

К тому же, украинские военные значительно повредили и вывели из строя российский бронеавтомобиль "Тигр" и армейский колесный внедорожник. А также уничтожили во время ответного огня и другую вражескую технику, в частности:

2 самоходные артиллерийские установки калибра 122 миллиметра;

2 артиллерийские гаубицы калибра 152 миллиметров.

Враг постоянно применяет вооружение, которое запрещено минскими соглашениями. А также спользует мирных жителей как "живой щит" для ведения огня по позициям Объединенных сил.

Оккупанты настолько подлые, что прикрываются мирными жителями и ведут огонь по нашим позициям, размещая свое вооружение возле жилых домов. Они знают, что украинские защитники никогда не будут стрелять по мирным жителям,

– говорится в сообщении.

Внимание! 13 июля оккупанты в очередной раз нарушили режим прекращения огня. Враг открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия по позициям подразделений Объединенных сил близ Славного.

Низкое психологическое состояние боевиков

В штабе ООС добавляют, что в подразделениях оккупационных войск РФ очень низкое морально-психологическое состояние. Там есть частые случаи самоубийств и дезертирства. Иногда они подрываются на собственных минах.

Из-за алкоголя и наркотиков главари теряют контроль над подчиненными. Только на прошлой неделе у оккупантов умерли 4 человека из-за передозировки наркотиками, была 1 попытка самоубийства. Несколько боевиков сбежали с оружием.

Агитация среди мирного населения

Уже третью неделю подряд незаконная власть так называемых "ЛДНР" проводит рекламную кампанию, в которой агитирует мирное население оккупированного Донбасса идти к ним на незаконную службу. Их всячески поощряют бесплатным питанием, проживанием, оплачиваемым отпуском, оформлением паспортов РФ и так называемого "ЛДНР" по льготам.

Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала