25 загиблих, знищена техніка: які втрати російських окупантів на Донбасі
Російські окупаційні війська на Донбасі знову зазнали втрат. Зокрема, є загиблі та поранені, а також знищена техніка.
Про ситуацію на фронті та втрати бойовиків повідомили на офіційній фейсбук-сторінці штабу ООС. Дані надійшли від розвідки.
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Втрати РФ
Російські окупаційні війська за минулий тиждень, із 6 по 12 липня, втратили 25 бойовиків, ще 16 отримали поранення та травми.
До того ж, українські військові значно пошкодили й вивели з ладу російський бронеавтомобіль "Тигр" та армійський колісний позашляховик. А також знищили під час вогню у відповідь й іншу ворожу техніку, зокрема:
- 2 самохідні артилерійські установки калібру 122 міліметри;
- 2 артилерійські гаубиці калібру 152 міліметрів.
Також ворог постійно застосовує озброєння, яке заборонене мінськими угодами. А також використовує мирних мешканців як "живого жита" для ведення вогню по позиціях Об'єднаних сил.
Окупанти настільки підступні, що прикриваються мирними мешканцями й ведуть вогонь по наших позиціях, розміщуючи своє озброєння біля житлових будинків. Вони знають, що українські захисники ніколи не будуть стріляти по мирних мешканцях,
– йдеться в повідомленні.
Низький психологічний стан бойовиків
У штабі ООС додають, що в підрозділах окупаційних військ РФ дуже низький морально-психологічний стан. Там є часті випадки самогубства та дезертирство. Інколи вони підриваються на власних мінах.
Через алкоголь та наркотики ватажки втрачають контроль над підлеглими. Тільки на минулому тижні в окупантів померли 4 людини через передозування наркотиками, була 1 спроба самогубства. Декілька бойовиків втекли зі зброєю.
Агітація серед мирного населення
Уже третій тиждень поспіль незаконна влада так званих "ЛДНР" проводить рекламну кампанію, у якій агітує мирне населення окупованого Донбасу йти до них на незаконну службу. Їх всіляко заохочують безплатним харчуванням, проживанням, оплачуваною відпусткою, оформлення паспортів РФ та так званого "ЛДНР" за пільгами.