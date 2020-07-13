Російські окупаційні війська на Донбасі знову зазнали втрат. Зокрема, є загиблі та поранені, а також знищена техніка.

Про ситуацію на фронті та втрати бойовиків повідомили на офіційній фейсбук-сторінці штабу ООС. Дані надійшли від розвідки.

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Втрати РФ

Російські окупаційні війська за минулий тиждень, із 6 по 12 липня, втратили 25 бойовиків, ще 16 отримали поранення та травми.

До того ж, українські військові значно пошкодили й вивели з ладу російський бронеавтомобіль "Тигр" та армійський колісний позашляховик. А також знищили під час вогню у відповідь й іншу ворожу техніку, зокрема:

2 самохідні артилерійські установки калібру 122 міліметри;

2 артилерійські гаубиці калібру 152 міліметрів.

Також ворог постійно застосовує озброєння, яке заборонене мінськими угодами. А також використовує мирних мешканців як "живого жита" для ведення вогню по позиціях Об'єднаних сил.

Окупанти настільки підступні, що прикриваються мирними мешканцями й ведуть вогонь по наших позиціях, розміщуючи своє озброєння біля житлових будинків. Вони знають, що українські захисники ніколи не будуть стріляти по мирних мешканцях,

– йдеться в повідомленні.

Увага! 13 липня окупанти вкотре порушили режим припинення вогню. Ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї по позиціях підрозділів Об'єднаних сил неподалік Славного.

Низький психологічний стан бойовиків

У штабі ООС додають, що в підрозділах окупаційних військ РФ дуже низький морально-психологічний стан. Там є часті випадки самогубства та дезертирство. Інколи вони підриваються на власних мінах.

Через алкоголь та наркотики ватажки втрачають контроль над підлеглими. Тільки на минулому тижні в окупантів померли 4 людини через передозування наркотиками, була 1 спроба самогубства. Декілька бойовиків втекли зі зброєю.

Агітація серед мирного населення

Уже третій тиждень поспіль незаконна влада так званих "ЛДНР" проводить рекламну кампанію, у якій агітує мирне населення окупованого Донбасу йти до них на незаконну службу. Їх всіляко заохочують безплатним харчуванням, проживанням, оплачуваною відпусткою, оформлення паспортів РФ та так званого "ЛДНР" за пільгами.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу