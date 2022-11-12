Зачистка Херсонщины: хронология 262 дня войны

Украинские защитники постепенно освобождают украинскую землю от захватчиков. Поэтому враг несет потери по всем направлениям фронта.

Важнейшие события за 262-й день войны 24 канал собрал в одном материале. Больше – читайте дальше.

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02:35 Украинские воины попали в штаб россиян в Красном Маяке Херсонской области. По предварительным данным, удалось ликвидировать 30 оккупантов, 2 танка и 4 грузовика.

Также вражеские войска остались без склада боеприпасов в Каховском районе.

02:17 В Минобороны сообщили, что процесс зачистки Херсона может занять не одну неделю. Однако нашим военным известны имена всех предателей и коллаборантов.

01:39 Вооруженные Силы Украины впервые затрофеили российский вертолет Ми-8. оккупанты оставили его, когда бежали из Херсонской области. Кстати, это, пожалуй, самый дорогой трофей в коллекции ВСУ. Стоимость такого вертолета – 14 – 17 миллионов долларов.

00:09 Алексей Арестович заявил, что Иран, вероятно, перестал поставлять в Россию дроны и ракеты. На это могло повлиять давление Запада на Тегеран.