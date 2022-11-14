Ситуация на Кинбурнской косе, безумные потери врага на Юге: хронология 264 дня войны

Наши защитники и защитницы шаг за шагом освобождают украинскую землю от захватчиков. Интенсивные бои идут в Донецкой области.

О победах и достижениях на дипломатическом и военном фронте, а также общей ситуации в стране – читайте в материале 24 канала.

Что было раньше ВСУ освободили Макеевку на Луганщине, что происходит на Херсонщине: хронология 263 дня войны

05:27 После деоккупации Херсона у Воздушных сил появились новые возможности. Поэтому российские захватчики будут нести еще большие потери на нашей земле. Об этом в эфире рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

03:42 ВСУ продолжают вести оборону и атаковать засевшего на юге врага. Украинские авиаторы поразили сразу 4 района скопления врага на левобережье, куда после деоккупации западной части Херсонщины теперь умело достают наши защитники. Так, в результате атаки враг потерял технику, вооружение и есть жертвы среди военных.

02:55 Минобороны Украины опубликовали видео, которое очень заинтриговало украинцев. На обнародованных кадрах воины ВСУ пересекают Днепр. В сети предполагают, что воины ВСУ едут на "охоту", которая поможет полностью освободить Кинбурнскую косу.

Воины ВСУ пересекают Днепр: смотрите видео

01:45 В Укрэнерго сообщили, что на прошлой неделе российские захватчики повредили один из ключевых объектов. Именно это повлияло на ситуацию в ряде областей. Речь идет о Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях. Там приходится применять плановые и даже аварийные отключения.

00:24 В Ровненской области 13 ноября произошло ДТП. Львовянин влетел в блокпост и наехал на военного. Правоохранители начали расследование. Авария произошла на трассе Киев – Чоп.