27 бригада Нацгвардии получила внедорожник от "Украинской команды" – это 75 машина от ВШ

Волонтерский штаб "Украинская команда" передал автомобиль 27 бригаде НГУ. Это уже 75-й внедорожник, который волонтеры отправили на передовую.

Об этом сообщается на фейсбук-странице "Украинской команды".

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"Передали еще один автомобиль на передовую. Это уже 75-й внедорожник, который "Украинская команда" отправила защитникам. "Юбилейная" машина – Toyota Land Cruiser – поехала в 27 отдельную бригаду Национальной гвардии Украины", – сообщили в "Украинской команде".

Бойцы этой бригады участвовали в обороне Черниговской и в боях в Луганской области. И сегодня выполняют боевые задачи по всей линии фронта, отметили в волонтерском штабе.

Пусть это боевое авто прослужит долго. Поможет успешно выполнять оперативные задачи и сохранит жизнь и здоровье наших защитников,

– сказал во время передачи автомобиля руководитель "Украинской команды" Артур Палатный.

Как сообщалось ранее, кроме 75 внедорожников "Украинская команда" вместе с Владимиром Кличко доставили на передовую 6 украинских броневиков "Кобра" стоимостью 250 тысяч долларов каждый. Они были приобретены за спонсорские средства.