"Победили" детские сады, школы, СТО, жилые дома: Зеленский резко прокомментировал атаку россиян на Киев

В ходе очередной атаки на Украину Россия нанесла ущерб гражданским объектам. Только в Киеве российские реактивные дроны повредили два детских сада, две школы, жилой дом, СТО, складские помещения и объекты связи.

Об этом сообщил Владимир Зеленский.

Как президент отреагировал на атаку?

Россия продолжает терроризировать украинцев, несмотря на заявления о якобы готовности к дипломатии.

Только за сегодня и только в одном Киеве российские реактивные дроны "поразили" два детских сада и две школы, обычный жилой дом, СТО, несколько складских помещений и объектов связи,

– заявил Зеленский.

Среди поврежденных объектов нет военной логики, и он назвал российские удары попыткой оказать давление на украинское общество. В результате атаки есть погибшие, а десятки людей пострадали.

С вчерашнего дня Россия применила 277 ударных дронов различных типов, из которых 155 были реактивными.

Последствия российской атаки зафиксировали не только в Киеве. В частности, в Днепровской области повреждена спортивная школа, а в Сумской области – здание областного дома ребенка. Также среди поврежденных объектов в Киеве президент назвал дом, который используется в качестве резиденции посла Саудовской Аравии.

Масштаб атаки не соответствует заявлениям России о возможности деэскалации. Зеленский призвал партнеров не позволять Москве использовать дипломатические сигналы для отсрочки дальнейшего международного давления.

Отдельно президент упомянул санкционно-тарифный закон Линдси Грэма, который уже находится на этапе применения в США. Зеленский призвал реализовать его в полном объеме и усилить давление на Россию.

Украина также ожидает новых санкций против финансовых цепочек, поставщиков компонентов и оборудования для российского ВПК, предприятий и лиц, связанных с производством российского баллистического оружия. Ожидается, что новые санкционные меры должны вступить в силу уже в октябре.