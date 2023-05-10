Митинги, организованные общественным сообществом Армия общин Украины, провели в течение 6 – 8 мая. Об этом пишет 24 канал.

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В более чем 50 городах мира прошли митинги

Организаторы отметили, что все большее число стран мира становится в поддержку нашего государства в этой полномасштабной войне. Мир должен быть установлен путем победы Украины.

Также в сообществе добавили, что даже последнее голосование резолюции Генассамблеи ООН, в которой Россию называют именно агрессором, показало сужение круга поддержки оккупантов только в 5 странах.

Чтобы поблагодарить за поддержку, Армия обществ Украины провела волну митингов UnitedWeWin. Участники с украинскими флагами и плакатами вышли на улицы 27 городов мира. В частности, митинги прошли в:

Стокгольме;

Мехико;

Остине;

Кишиневе;

Париже;

Кракове;

Аликанте;

Стамбуле.

На этих митингах звучали слова благодарности странам за поддержку Украины и требованием прекратить геноцид России в Украине и наказать российских военных преступников,

– отмечают в сообществе.

Митинги в более чем 50 городах мира / Фото Армии обществ Украины

Кстати говоря, ранее украинские активисты сообщали, что в течение 8 – 10 мая проведут за границей компанию UnitedWeWin. Митингующие будут призывать демократический мир обратить внимание на преступления геноцида и другие военные преступления России в Украине, а также осудить и наказать преступников.