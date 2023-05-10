Мітинги, організовані громадською спільнотою Армія громад України, провели упродовж 6 – 8 травня. Про це пише 24 Канал.

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У понад 50 містах світу пройшли мітинги

Організатори зауважили, що дедалі більше країн світу стають на підтримку нашої держави у цій повномасштабній війні. Мир має бути встановлено через перемогу України.

Також у спільноті додали, що навіть останнє голосування резолюції Генасамблеї ООН, в якій Росію називають саме агресором, показало звуження кола підтримки окупантів лише до 5 країн.

Тож аби подякувати за підтримку, Армія громад України провела хвилю мітингів UnitedWeWin. Учасники з українськими прапорами та плакатами вийшли на вулиці 27 міст світу. Зокрема, мітинги пройшли у:

Стокгольмі;

Мехіко;

Остіні;

Кишиневі;

Парижі;

Кракові;

Аліканте;

Стамбулі тощо.

На цих мітингах звучали слова подяки країнам за підтримку України, та вимогою припинити геноцид Росії в Україні і покарати російських воєнних злочинців,

– зазначають у спільноті.

Мітинги у понад 50 містах світу / Фото Армії громад України

До речі, раніше українські активісти повідомляли, що упродовж 8 – 10 травня проведуть за кордоном кампанію UnitedWeWin. Мітингарі закликатимуть демократичний світ звернути увагу на злочини геноциду та інші воєнні злочини Росії в Україні, а також засудити й покарати злочинців.