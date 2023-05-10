Мітинги, організовані громадською спільнотою Армія громад України, провели упродовж 6 – 8 травня. Про це пише 24 Канал.
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У понад 50 містах світу пройшли мітинги
Організатори зауважили, що дедалі більше країн світу стають на підтримку нашої держави у цій повномасштабній війні. Мир має бути встановлено через перемогу України.
Також у спільноті додали, що навіть останнє голосування резолюції Генасамблеї ООН, в якій Росію називають саме агресором, показало звуження кола підтримки окупантів лише до 5 країн.
Тож аби подякувати за підтримку, Армія громад України провела хвилю мітингів UnitedWeWin. Учасники з українськими прапорами та плакатами вийшли на вулиці 27 міст світу. Зокрема, мітинги пройшли у:
- Стокгольмі;
- Мехіко;
- Остіні;
- Кишиневі;
- Парижі;
- Кракові;
- Аліканте;
- Стамбулі тощо.
На цих мітингах звучали слова подяки країнам за підтримку України, та вимогою припинити геноцид Росії в Україні і покарати російських воєнних злочинців,
– зазначають у спільноті.
Мітинги у понад 50 містах світу / Фото Армії громад України