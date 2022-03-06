28 членов экипажа судна Banglar Samriddhi эвакуированы

Сегодня из порта "Ольвия" в Николаеве эвакуированы 28 членов экипажа теплохода Banglar Samriddhi под флагом Бангладеша.

Сейчас все эвакуированные иностранцы пересекли государственную границу Украины в пункте пропуска "Паланка" и направляются в страну похождения.

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Напомним, что 3 марта российская ракета попала в надстройку иностранного судна, в результате удара погиб один член экипажа, двое получили ранения.

В тот трагический день теплоход Banglar Samriddhi под флагом Бангладеша ожидал загрузки, стоя на рейде порта "Ольвия". Возможности выхода у судна не было из-за незаконных навигационных предупреждений об ограничении судоходства со стороны России.

Экипаж Banglar Samriddhi – Видео Государственная пограничная служба Украины

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