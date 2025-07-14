Почему 28 июля должно стать символом правды о войне?

Украина сделала много, чтобы почтить память погибших героев. Но есть одна категория, которая до сих пор остается без внимания – это наши военнопленные. Те, кто погиб в плену. Те, кого замучили в российских тюрьмах. Об этом пишет Святослав Паламар, информирует 24 Канал.

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Мы должны зафиксировать в национальной памяти уважение к этим людям. Должны установить символический фундамент, знаковую дату – 28 июля. В этот день мы должны напоминать миру о жестокости, бесчеловечном поведении нашего врага – России. Врага, который пренебрегает правилами ведения войны и международным правом.

Именно в этот день, три года назад, Россия совершила одно из самых циничных военных преступлений – массовую казнь украинских военнопленных в Еленовке. По меньшей мере 53 защитника Украины были убиты в колонии №120 после того, как выполнили приказ и сложили оружие, надеясь на соблюдение международного права под наблюдением международных организаций. Большинство из них – защитники Мариуполя, в частности бойцы "Азова", которые прошли ад "Азовстали".

По последним данным ООН, более 90% украинских военнопленных подвергаются пыткам в российском плену. Настоящая цифра, вероятно, еще выше. Пытки не являются отдельными случаями – это целенаправленная государственная политика России.

На днях ГУР обнародовало перехват, где российский офицер отдает приказ казнить пленных. "Голову отрезать, на пик посадить, выбросить нах...", – это настоящий язык России.

Поэтому я обращаюсь к президенту Украины и Верховной Раде с просьбой установить 28 июля как День памяти замученных украинских военнопленных.

Это – наш моральный долг. Это признание того, что даже в неволе наши люди оставались воинами, и государство не имеет права их забыть.