Председатель ОО "Сообщество Еленовки" Александра Мазур в эфире 24 Канала рассказала, что расследование длилось так долго по двум причинам. Во-первых, анализ – это длительная работа, в частности из-за того, что россияне не предоставили возможности исследовать место преступления. Во-вторых, это политически мотивировано, поскольку Россия является членом ООН.

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Избегали даже намеков на Россию

Ранее в отчетах не было сказано, что преступление совершила Россия, не было намеков, что это может быть Россия.

Там были скорее факты о том, что это не могла быть Украина, но кто именно, если не Украина, – пытались избежать таких формулировок, чтобы прямо сказать, что это Россия или, возможно, Россия,

– рассказала Александра Мазур.

Она добавила, что еще в начале 2022 года видела материалы из России, где россияне уверяли украинцев, которые выжили, что их обстреляла именно Украина. Однако это были лишь слова без попыток предоставить доказательства, ведь таких доказательств нет.

Нет структуры для наказания России

Она рассказала, что за рубежом было много выступлений в различных структурах, посвященных событиям в Еленовке. Туда передавали собранные материалы, в частности в виде фильмов со свидетельствами тех, кто пережил эту казнь. Международные профильные организации владеют этой информацией и проводили соответствующие встречи. Однако пока нет организации, которая могла бы привлечь Россию к ответственности за это преступление.

Об этой истории знают преимущественно люди, касающиеся гуманитарных структур. Рядовые граждане о теракте практически не проинформированы.

"У меня даже есть такая история: я была на одном международном мероприятии в мерче, где написано "Еленовка". Иностранец спросил, что это значит, или это мое имя. В этом никто не осведомлен, кроме людей, которые очень интересуются Украиной. Потому что мы ведем информационную работу, имею в виду все мы, украинцы, но этих новостей от нас очень много, а иностранцы не очень интересуются, потому что у них свои собственные новости", – сказала Александра Мазур.

Она добавила, что сейчас новые свидетельства, которые появляются об Еленовке, только подтверждают, что это сделала Россия.