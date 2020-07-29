Черноморский флот России 29 июля начал военные учения в Черном море, к которым привлекли более 20 кораблей, самолеты и вертолеты морской авиации. К слову, накануне в Черном море прошли международные учения Sea Breeze с участием Украины.

Военные проведут тренировку по ведению морского боя, противовоздушной и противодиверсионной обороны, пишут российские СМИ. Также члены экипажей будут защищать корабль при стоянке на незащищенном рейде и ликвидировать пожар или пробоины.

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Какие корабли привлекли к учениям

регат "Адмирал Эссен";

сторожевой корабль "Пытливый";

патрульный корабль "Дмитрий Рогачев";

малые ракетные корабли "Орехово-Зуево" и "Ингушетия";

большие десантные корабли "Цезарь Куников" и "Саратов".

Обратите внимание! 27 июля в Черном море завершились двадцатые международные военные учения Sea Breeze, в которых приняли участие Украина, США и еще 6 стран. К ним привлекли около 2 тысяч человек, более 20 кораблей, а также самолеты, вертолеты и другую военную технику. За учениями пристально следили корабли Черноморского флота РФ.

Что известно о возможной агрессии России со стороны Крыма

Украинская разведка и западные военные эксперты говорят о новой возможной атаке на Украину из Крыма уже в сентябре 2020 года во время учений "Кавказ – 2020". Россия может намереваться захватить плотину на севере Херсонской области, чтобы "позволить воде вернуться в Крым". Генерал-лейтенант и экс-командующий Вооруженными силами США в Европе Бен Ходжес считает, что после Херсона Россия может захватить и Одессу.

В то же время экс-представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер уверяет, что РФ вряд ли нападет на Украину из оккупированного Крыма, хотя имеет такие возможности.