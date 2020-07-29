Росія почала військові навчання у Чорному морі
Чорноморський флот Росії 29 липня почав військові навчання у Чорному морі, до яких залучили понад 20 кораблів, літаки і гвинтокрили морської авіації. До слова, напередодні у Чорному морі пройшли міжнародні навчання Sea Breeze за участю України.
Військові проведуть тренування з ведення морського бою, протиповітряної та протидиверсійної оборони, пишуть російські ЗМІ. Також члени екіпажів будуть боронити корабель при стоянці на незахищеному рейді та ліквідувати пожежу або пробоїни.
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Які кораблі залучили до навчань
- регат "Адмірал Ессен";
- сторожовий корабель "Допитливий";
- патрульний корабель "Дмитро Рогачов";
- малі ракетні кораблі "Орехово-Зуєво" та "Інгушетія";
- великі десантні кораблі "Цезар Куніков" і "Саратов".
Що відомо про можливу агресію Росії зі сторони Криму
Українська розвідка та західні військові експерти говорять про нову ймовірну атаку на Україну з Криму вже у вересні 2020 року під час навчань "Кавказ – 2020". Росія може мати намір захопити греблю на півночі Херсонської області, аби "дозволити воді повернутися в Крим". Генерал-лейтенант та екскомандувач Збройними силами США в Європі Бен Ходжес вважає, що після Херсона Росія може захопити й Одесу.
Водночас експредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер запевняє, що РФ навряд чи нападе на Україну з окупованого Криму, хоча має такі спроможності.