Чорноморський флот Росії 29 липня почав військові навчання у Чорному морі, до яких залучили понад 20 кораблів, літаки і гвинтокрили морської авіації. До слова, напередодні у Чорному морі пройшли міжнародні навчання Sea Breeze за участю України.

Військові проведуть тренування з ведення морського бою, протиповітряної та протидиверсійної оборони, пишуть російські ЗМІ. Також члени екіпажів будуть боронити корабель при стоянці на незахищеному рейді та ліквідувати пожежу або пробоїни.

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Які кораблі залучили до навчань

регат "Адмірал Ессен";

сторожовий корабель "Допитливий";

патрульний корабель "Дмитро Рогачов";

малі ракетні кораблі "Орехово-Зуєво" та "Інгушетія";

великі десантні кораблі "Цезар Куніков" і "Саратов".

Зверніть увагу! 27 липня у Чорному морі завершилися двадцяті міжнародні військові навчання Sea Breeze, в яких взяли участь Україна, США та ще 6 країн. До них залучили близько 2 тисяч людей, понад 20 кораблів, а також літаки, вертольоти та іншу військову техніку. За навчаннями пильно стежили кораблі Чорноморського флоту РФ.

Що відомо про можливу агресію Росії зі сторони Криму

Українська розвідка та західні військові експерти говорять про нову ймовірну атаку на Україну з Криму вже у вересні 2020 року під час навчань "Кавказ – 2020". Росія може мати намір захопити греблю на півночі Херсонської області, аби "дозволити воді повернутися в Крим". Генерал-лейтенант та екскомандувач Збройними силами США в Європі Бен Ходжес вважає, що після Херсона Росія може захопити й Одесу.

Водночас експредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер запевняє, що РФ навряд чи нападе на Україну з окупованого Криму, хоча має такі спроможності.