Где самый большой дефицит света, почему Россия снова бьет "шахидами": хронология 291 дня войны

От начала полномасштабного вторжения России прошел 291 день. ВСУ смело защищают нас и наши территории от российских захватчиков.

О достижениях на дипломатическом и военном фронте, а также общей ситуации в стране – читайте в материале 24 канала.

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05:55 США занимаются подготовкой саперов для разминирования Украины. Планируется к весне 2023 года сформировать, а также профинансировать работу 100 таких команд. Об этом во время брифинга Хельсинкской комиссии Конгресса США рассказал представитель Госдепа США Майкл Тирре.

04:31 Путин снова начал активнее говорить о возможном ядерном ударе. Как заметил военный эксперт Петр Черник, это может быть очередная ИПСО из Кремля. Ее разгоняют для того, чтобы наращивать страх среди украинцев. Он также напомнил, что сам процесс запуска ядерного оружия не мгновенный. И у США и Китая есть определенные механизмы, которые обрывают цепочку между принятием решения и самим запуском.

03:17 Спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк попыталась объяснить всплески активности "Шахидов". По ее словам, враг пытался подстроить атаки под погодные условия. Его больше всего волновала аэродинамика, вероятность оледенения БпЛА, которое могло бы повлиять на полет.

01:26 Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, в каких регионах самый большой дефицит электроэнергии. Аварийные и стабилизационные отключения, к сожалению, стали нормой для жителей Львовской, Винницкой, Киевской, Тернопольской, Сумской, Закарпатской, Житомирской, Хмельницкой областей, а также Киева.

00:44 Накануне враг атаковал энергетическую инфраструктуру Одессы дронами-камикадзе. Поэтому целый город остался без света. На фоне этого появились слухи о призывах к эвакуации жителей области. Хотя соответствующие заявления местные власти не делали. Как отметил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук, это уже изучает СБУ.