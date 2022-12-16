Россия может готовить наступление, ЕС согласовал увеличить военную помощь: хронология 296 дня войны

Украинские военные продолжают сдерживать наступающих на Донбассе российских оккупантов. Также Украина ведет борьбу с Россией и на дипломатическом фронте.

О достижениях на дипломатическом и военном фронте, а также об общей ситуации в стране – читайте в материале 24 канала.

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