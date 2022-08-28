Об этом 24 каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович. Он подчеркнул, что есть большие сомнения в эффективности личного состава 3 армейского корпуса. Ведь, по разным данным, туда набрали много людей от 40 до 55 лет с нелучшей физической подготовкой. А сам корпус до сих пор имеет недостаток личного состава.

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Несмотря на это, военная техника у этой группировки достаточно современна. Имелась информация о танках Т-90 и Т-80БВМ. Как раз недавно появились новые видео, как россияне перекидывают новую технику в оккупированный Крым, откуда ее, скорее всего, переместят на Юг Украины.

У оккупантов проблемы с кадровыми офицерами

У россиян не хватает кадровых офицеров, ведь многих удалось уничтожить за полгода полномасштабной войны. оккупанты готовились к легкой прогулке и не ожидали таких потерь. У них буквально нет "скамейки запасных".

К примеру, для подготовки лейтенанта требуется 5 лет обучения в военном вузе, а впоследствии еще и практика в воинской части, где ему помогают старшие товарищи. А если таких людей нет, тогда начинаются проблемы.

Если старших нет, то лейтенанта ставят на должности выше его звания. На его место бросают сержанта или прапорщика, которого поднимают по службе. А на их место идет вчерашний мобилизованный. Таким образом, размывается качество подготовки личного состава у российских оккупантов, – отметил Попович.

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Добавим, как сообщали в американском Институте изучения войны, подразделения новосозданного 3 армейского корпуса могут привлечь к наступательным действиям на Востоке и Юге Украины. Известно, что эти оккупанты тренировались на сравнительно современной технике – танках Т-90м, Т-80БВМ, боевых машинах пехоты БМП-3 и т.д.

По словам координатора мониторинговой группы "Информационное сопротивление" Константина Машовца, оккупанты надеялись набрать 15 - 15,5 тысяч личного состава. Но им удалось привлечь только от 10,5 до 11,5 тысяч человек.