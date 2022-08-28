Про це 24 каналу розповів військовий оглядач Денис Попович. Він підкреслив, що є великі сумніви щодо ефективності особового складу 3 армійського корпусу. Адже, за різними даними, туди набрало багато людей від 40 до 55 років з ненайкращою фізичною підготовкою. А сам корпус досі має нестачу особового складу.

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Попри це, військова техніка у цього угруповання досить сучасна. Була інформація про танки Т-90 та Т-80БВМ. Якраз нещодавно з'явилися нові відео, як росіяни перекидають нову техніку до окупованого Криму, звідки її, скоріш за все, перемістять на Південь України.

В окупантів проблеми з кадровими офіцерами

В росіян не вистачає кадрових офіцерів, адже багато кого вдалося знищити за пів року повномасштабної війни. Окупанти готували до легкої прогулянки і не очікували таких втрат. У них буквально немає "лавки запасних".

До прикладу, на підготовку лейтенанта потрібно 5 років навчання у військовому виші, а згодом ще й практика у військовій частині, де йому допомагають старші товариші. А якщо таких людей немає – тоді починаються проблеми.

Якщо старших немає, то лейтенанта ставлять на посади, які вищі за його звання. На його ж місце кидають сержанта або прапорщика, якого підіймають по службі. А на їх місце йде вчорашній мобілізований. У такий спосіб розмивається якість підготовки особового складу в російських окупантів, – зазначив Попович.

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Додамо, як повідомляли в американському Інституті вивчення війни, підрозділи новоствореного 3 армійського корпусу можуть залучити у наступальних діях на Сході та Півдні України. Відомо, що ці окупанти тренувалися на порівняно сучасній техніці – танках Т-90м, Т-80БВМ, бойових машинах піхоти БМП-3 тощо.

За словами координатора моніторингової групи "Інформаційний спротив" Костянтина Машовця, окупанти сподівалися набрати 15 – 15,5 тисяч особового складу. Але їм вдалося залучити лише від 10,5 – до 11,5 тисяч людей.