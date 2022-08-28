Новий корпус оснащують сучаснішою зброєю

Відомо, що вони вже перекидають техніку, серед якої, як не дивно, є й більш сучасні зразки, аніж звикли використовувати окупанти. Про це 24 каналу розказав координатор моніторингової групи "Інформаційний спротив" Костянтин Машовець.

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За його словами, одна справа, коли російські формування йдуть в бій на танках типу Т-62 або БМП-1, тобто на техніці середини минулого століття, і зовсім інше, коли вони озброєні більш-менш сучасною зброєю. Звісно ж, другий варіант несе для нас більше загрози.

Однак воює не залізо, не зброя сама по собі, а люди, які її використовують. Тобто тут варто говорити про рівень навченості, володіння сучасними зразками озброєння військової техніки особовим складом цього корпусу,

– підкреслив аналітик.

Тут вмикається суб'єктивний фактор, визначити який можна лише практичним шляхом – як саме росіяни навчалися керувати цією технікою: "грали в шахи" біля неї чи пройшли повний курс підготовки.

На які напрямки можуть кинути 3-й армійський корпус

На переконання моніторингової групи "Інформаційний спротив", найбільш ймовірними є 2 операційних зони, куди можуть перекинути новостворений корпус. Йдеться про Херсонський напрямок – до російського угруповання військ "Юг" або Запорізький напрямок – російське угруповання військ, яка має назву "Запорожье".

Крім того, існує ймовірність, що 3-й армійський корпус залишиться на Донбасі, оскільки останнім часом окупаційні війська не мають там суттєвих успіхів. За словами Машовця, наприклад, на Краматорському напрямку середньодобові темпи просування російських військ складають сотні метрів.

"Це може констатувати про невдачу їхніх наступальних активних дій, зокрема в районі Авдіївки. Вони вже 7 разів заявляли про взяття Пісків, але частину селища досі контролюють ЗСУ", – пояснив він.

Тому цілком можливо, що російське військове командування може прийняти рішення про застосування 3-го армійського корпусу саме на цих напрямках. Тим паче, що це збігається з проголошеними цілями війни – виходу на адміністративні межі Донецької та Луганської областей.

Як ці сили можуть вплинути на ситуацію на Херсонщині

Як відомо, на Херсонщині через пошкодження мостів, які росіяни використовували для забезпечення своїх військ на правому березі Дніпра, у них з'явилися серйозні проблеми з постачанням підрозділам необхідних речей.

Кілька способів забезпечити постачання предметів матеріально-технічного забезпечення цим військам у російського командування все ж є. Але вони не дозволяють серйозно припускати те, що 3-й армійський корпус перекинуть саме на Херсонсько-Бериславський плацдарм, тобто на правий берег.

російське командування добре розуміє авантюризм накопичення військ там через той самий фактор – ускладнення матеріально-технічного забезпечення,

– вважає Машовець.

Він додав, що саме через ускладнену логістику і 5-та та 35-та армії – найбільш потужні армії східного військового округу росії залишилися на лівому березі Дніпра після перегрупування військ Донецького напрямку в Південну операційну зону, яке відбувалося кілька тижнів тому. На правобережжі з'явилися лише окремі їхні батальйонні тактичні групи.

"Тому я не думаю, що 3-й армійський корпус як стратегічний резервний компонент російського військового командування полізе на цей плацдарм. Він, скоріш за все, залишиться на лівому або взагалі буде введений до угруповання "Запоріжжя", – підсумував аналітик.

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Нагадаємо, за даними американського Інституту вивчення війни, ​підрозділи 3-го армійського корпусу хочуть залучити до наступальних операції, сподіваючись відновити їхні темпи. Ці військові тренуються на сучаснішій російській техніці – бойових машинах піхоти БМП-3, танках Т-90м та Т-80БВМ, а також використовують нові варіанти автоматів АК-12.