Новый корпус обеспечивают более современным оружием

Известно, что они уже перебрасывают технику, среди которой, как ни странно, есть и более современные образцы, чем привыкли использовать оккупанты. Об этом 24 каналу рассказал координатор мониторинговой группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

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По его словам, одно дело, когда российские формирования идут в бой на танках типа Т-62 или БМП-1, то есть на технике середины прошлого века, и совсем другое, когда они вооружены более-менее современным оружием. Конечно, второй вариант несет нам больше угрозы.

Однако воюет не железо, не оружие само по себе, а люди, которые его используют. То есть здесь следует говорить об уровне обученности, владении современными образцами вооружения военной техники личным составом этого корпуса,

– подчеркнул аналитик.

Здесь включается субъективный фактор, определить который можно только практическим путем – как именно россияне учились руководить этой техникой: "играли в шахматы" возле нее или прошли полный курс подготовки.

На какие направления могут бросить 3-й армейский корпус

По убеждению мониторинговой группы "Информационное сопротивление", наиболее вероятны 2 операционных зоны, куда могут перебросить вновь созданный корпус. Речь идет о Херсонском направлении – к российской группировке войск "Юг" или Запорожском направлении – российской группировке войск, которая называется "Запорожье".

Кроме того, существует вероятность, что 3-й армейский корпус останется на Донбассе, поскольку в последнее время оккупационные войска не имеют существенных успехов. По словам Машовца, например, на Краматорском направлении среднесуточные темпы продвижения российских войск составляют сотни метров.

"Это может констатировать о неудаче их наступательных активных действий, в том числе в районе Авдеевки. Они уже 7 раз заявляли о взятии Песков, но часть поселка до сих пор контролируют ВСУ", – пояснил он.

Поэтому вполне возможно, что российское военное командование может принять решение о применении 3-го армейского корпуса именно по этим направлениям. Тем более что это совпадает с провозглашенными целями войны – выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Как эти силы могут повлиять на ситуацию в Херсонской области

Как известно, в Херсонской области из-за повреждений мостов, которые россияне использовали для обеспечения своих войск на правом берегу Днепра, у них появились серьезные проблемы с поставкой подразделениям необходимых вещей.

Несколько способов обеспечить снабжение предметов материально-технического обеспечения этим войскам у российского командования все же есть. Но они не позволяют серьезно предполагать, что 3-й армейский корпус перебросят именно на Херсонско-Бериславский плацдарм, то есть на правый берег.

российское командование хорошо понимает авантюризм накопления войск там из-за того же фактора – усложнение материально-технического обеспечения,

– считает Машовец.

Он добавил, что именно из-за усложненной логистики и 5-я и 35-я армии – наиболее мощные армии восточного военного округа россии остались на левом берегу Днепра после перегруппировки войск Донецкого направления в Южную операционную зону, которая происходила несколько недель назад. На правобережье появились лишь их отдельные батальонные тактические группы.

"Поэтому я не думаю, что 3-й армейский корпус как стратегический резервный компонент российского военного командования полезет на этот плацдарм. Он, скорее всего, останется на левом или вообще будет введен в группировку "Запорожье", – подытожил аналитик.

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Напомним, по данным американского Института изучения войны, подразделения 3-го армейского корпуса хотят привлечь к наступательным операциям, надеясь возобновить их темпы. Эти военные тренируются на более современной российской технике – боевых машинах пехоты БМП-3, танках Т-90м и Т-80БВМ, а также используют новые варианты автоматов АК-12.