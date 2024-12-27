Чи будуть ціни рости надалі

Прогнозується, що ціни в Україні зростатимуть ще принаймні пів року, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Звіт про фінансову стабільність" НБУ. Річ у тім, що у листопаді 2024 року річна інфляція зросла до 11,2%.

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Найпевніше, інфляція залишатиметься на двознаковому рівні в першому півріччі наступного року. Інфляційний тиск від здорожчання продовольчих товарів очікувано послабиться після надходження на ринок продукції нового врожаю,

– йдеться у звіті.

Як прогнозують в НБУ, одними із факторами зниження інфляції можуть стати ефект високої бази порівняння 2024 року, стійкість енергетичного сектору та очікуване зниження цін на енергоресурси на світовому ринку.

Однак надалі тиснутиме на ціни зростання виробничих витрат, а це оплата праці внаслідок підвищення зарплат та дефіциту кадрів.

Зверніть увагу! У звіті НБУ йдеться про те, що до цілі 5%, за прогнозом НБУ, інфляція повернеться лише у 2026 році.

Яка інфляція в Україні

Споживчі ціни в Україні зросли у листопаді на 1,9%, за даними Держстату. Водночас річна інфляція прискорилася до 11,2%.

Цікаво! Вищою річна інфляція була лише у липні 2023 року – 11,3%.

В НБУ додають, що продовольча інфляція стрімко прискорилася через декілька факторів, а саме ефекту спекотної погоди без дощів влітку та восени поточного року.