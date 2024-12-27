Будут ли цены расти в дальнейшем

Прогнозируется, что цены в Украине будут расти еще по крайней мере полгода, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Отчет о финансовой стабильности" НБУ. Дело в том, что в ноябре 2024 года годовая инфляция выросла до 11,2%.

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Скорее всего, инфляция будет оставаться на двузначном уровне в первом полугодии следующего года. Инфляционное давление от подорожания продовольственных товаров ожидаемо ослабнет после поступления на рынок продукции нового урожая,

– говорится в отчете.

Как прогнозируют в НБУ, одними из факторов снижения инфляции могут стать эффект высокой базы сравнения 2024, устойчивость энергетического сектора и ожидаемое снижение цен на энергоресурсы на мировом рынке.

Однако в дальнейшем будет давить на цены рост производственных затрат, а это оплата труда вследствие повышения зарплат и дефицита кадров.

Обратите внимание! В отчете НБУ говорится о том, что к цели 5%, по прогнозу НБУ, инфляция вернется только в 2026 году.

Какая инфляция в Украине

Потребительские цены в Украине выросли в ноябре на 1,9%, по данным Госстата. В то же время годовая инфляция ускорилась до 11,2%.

Интересно! Выше годовая инфляция была только в июле 2023 года – 11,3%.

В НБУ добавляют, что продовольственная инфляция стремительно ускорилась из-за нескольких факторов, а именно эффекта жаркой погоды без дождей летом и осенью текущего года.