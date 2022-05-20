3 беспилотника, ракета и вероятно вертолет: Воздушные силы уничтожили 5 вражеских целей

Воздушные силы Украины в течение суток 20 мая уничтожили 5 вражеских целей. Среди них были ракеты и, вероятно, вертолет русской армии.

Об этом отчитались в оперативной сводке за день, которую обнародовали в 23:45. Там рассказали цель, которой сейчас добиваются наши враги.

В этот же день Украинские защитники из ООС отбили 11 атак врага и нанесли значительные потери в живой силе россиян

Нанесли несколько точных ударов

В течение дня россияне пытались наносить ракетные удары по транспортным развязкам, а также объектам критической инфраструктуры Украины.

Однако в небе у них не было никаких успехов. Истребители наших защитников продолжают патрулировать воздушный простой на территории, подконтрольной Вооруженным Силам.

А вот ударная авиация наших воздушных сил продолжает успешно уничтожать наземные цели. Она еще раз ударила по скоплению техники, живой силе и другим объектам врага. В результате этих авиаударов удалось уничтожить более 20-ти боевых машин армии России.

Прекрасно отработали и ПВО

Защитники Украины из подразделений противовоздушной обороны также имели в этот день значительные успехи. Они сбили не простые беспилотники, а элитное оснащение вражеской армии:

беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10" – 80-120 тысяч долларов,

оперативно тактический беспилотный авиационный комплекс ZALA – стоимость засекречена.

Что касается сбитого транспорта, то пока устанавливается, что это было. Однако вероятнее всего удалось "приземлить" вертолет.

Враг стягивает авиацию на Луганщину

Российское командование не теряет надежду выйти на административные границы Луганской области. Наша разведка 18 мая зафиксировала значительное увеличение численности авиации врага на Бахмутском и Северодонецком направлениях.

Там было замечено появление не менее 15 дополнительных боевых вертолетов воздушных войск России. Несмотря на направление туда бонусных резервов, положение россиян на Востоке постепенно ухудшается.

19 мая в Генштабе сообщили, что враг постепенно теряет наступательные возможности. Похожее мнение озвучили и в Министерстве обороны Украины. Там заметили, что это свидетельствует о начале третьей фазы войны – русские постепенно переходят от наступления к обороне.

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