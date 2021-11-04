3 года, как нет Кати Гандзюк: что имеем
Источник:фейсбук Павла Ковтонюка
Сегодня три года, как в больнице скончалась Катя Гандзюк. Зло, из-за которого это произошло, могло снова остаться безнаказанным и дальше расти. Далее читайте на украинском.
Але воно не залишилося. Справа Каті має прогрес, не дивлячись на спротив системи.
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Це відбувається завдяки тисячам і тисячам людей, які пам'ятають і не збираються забувати. Завдяки цьому справу не вийшло замовчати, а потім не вийшло злити.
Виконавці отримали вироки. Справа підняла суспільну дискусію про гнилу правоохоронну систему, феодальні князівства на місцях та переслідування активістів.
Зараз важливо, щоб справа була доведена до кінця і щоб вироки отримали організатори. Один з них уже отримав вирок та дав викривальні свідчення в суді. Свідчення дають і засуджені виконавці.
Катерина Гандзюк / Фото BBC
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Але головні організатори досі на волі
Правоохоронці, які саботували справу, теж залишаються без свого покарання. Правоохоронна система сама по собі не зможе впоратися з цим.
Але ми будемо помагати, нагадувати, говорити, не забувати.