На поиски малышки отправились более 400 человек. Однако, к сожалению, по состоянию на вечер 24 мая поиски не дали результатов, поэтому работы продолжаются.

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Девочка пропала после прогулки с братом

Староста округа, к которому принадлежит деревня Скрипаи Слобожанского поссовета, Татьяна Лысак рассказала, что девочка пропала после прогулки во дворе с братом-близнецом.

Мама малышки заметила, что дочь пропала после того, как сын прибежал домой один. Поэтому она сразу сообщила об исчезновении ребенка в полицию, вызвали ГСЧС.

Семья многодетная. Отец защищает нашу Родину от российских захватчиков, а мама ухаживает за детьми дома. Ничего плохого я не могу сказать, нормальная семья, дети не голодают,

– рассказала она.

Также Татьяна Лысак поделилась, что никогда в селе не слышали, чтобы мама грубо обращалась с детьми. "Она очень любила детей", – подчеркнула староста округа.

Поиски 3-летней девочки продолжаются / Фото полиции Харьковской области

К поискам привлекли более 400 человек

Начальник ювенальной превенции Чугуевского райуправления полиции Чигринов Александр рассказал, что после заявления об исчезновении ребенка началась поисковая операция. На место происшествия сразу отправились работники Чугуевского РУП и отдела полиции №2 Чугуевского РУП.

Чтобы найти 3-летнюю Виолетту, привлекли:

силы и меры полиции,

ГСЧС,

кинологов,

водолазов,

волонтеров,

работников лесного хозяйства,

жителей села и близлежащих населённых пунктов.

Всего привлекли более 300 полицейских, 70 волонтеров поисково-спасательных отрядов "Милена" и "Щит", а также 50 работников ГСЧС, которые более суток разыскивают маленькую девочку. В частности, чтобы ее найти, "прочесали" весь лес недалеко от дома пропавшего ребенка, местность и водоем.

Кроме того, сотрудники полиции проводят опрос и обход жителей села. А также проверяют все здания, подворья, заброшенные дома, колодцы и т.д. Однако поскольку девочку еще не нашли, то поисковая операция продолжается и дальше.

Полиция Харьковской области попросила всех, кто владеет любой информацией о Виолетте Мужечук позвонить по номерам 102, +380503055233 или другим удобным способом сообщить информацию ОП №2 Чугуевского РУП ГУНП.

Приметы Виолетты Мужечук:

рост 90 – 110 сантиметров,

худощавого телосложения,

имеет короткие темные волосы,

голубые глаза,

была одета в красную кофту и белые брюки.

Виолетту Мужечук ищут более суток: видео