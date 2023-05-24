На пошуки малечі відправилися понад 400 людей. Однак, на жаль, станом на вечір 24 травня пошуки не дали результатів, тож роботи це тривають.

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Дівчинка пропала після прогулянки з братом

Староста округу, до якого належить село Скрипаї Слобожанської селищної ради, Тетяна Лисак розповіла, що дівчинка пропала після прогулянки у дворі з братом-близнюком.

Мама малечі помітила, що донька пропала після того, як син прибіг додому один. Тому вона одразу повідомила про зникнення дитини до поліції, викликали ДСНС.

Родина багатодітна. Батько наразі захищає нашу Батьківщину від російських загарбників, а мама доглядає діток вдома. Нічого поганого я не можу сказати, нормальна сім'я, діти не голодують,

– розповіла вона.

Також Тетяна Лисак поділилася, що ніколи у селі не чули, щоб мама грубо поводилася з дітьми. "Вона дуже любила діток", – підкреслила староста округу.

Пошуки 3-річної дівчинки тривають / Фото поліції Харківської області

До пошуків залучили понад 400 людей

Начальник ювенальної превенції Чугуївського райуправління поліції Чигринов Олександр розповів, що після заяви щодо зникнення дитини одразу розпочалася пошукова операція. На місце події одразу ж вирушили працівники Чугуївського РУП та відділу поліції № 2 Чугуївського РУП.

Щоб знайти 3-річну Віолетту, залучили:

сили та заходи поліції,

ДСНС,

кінологів,

водолазів,

волонтерів,

працівників лісового господарства,

мешканців села та прилеглих населених пунктів.

Загалом залучили понад 300 поліцейських, 70 волонтерів пошуково-рятувальних загонів "Мілена" та "Щит", а також 50 працівників ДСНС, які понад добу розшукують маленьку дівчинку. Зокрема, щоб її знайти, "прочесали" весь ліс неподалік будинку зниклої дитини, місцевість та водоймище.

Окрім того, працівники поліції проводять опитування та подворовий обхід мешканців села. А також перевіряють всі будівлі, подвір'я, покинуті дома, колодязі тощо. Однак оскільки дівчинку ще не знайшли, то пошукова операція триває й надалі.

Поліція Харківської області попросила усіх, хто володіє будь-якою інформацією про Віолетту Мужечук зателефонувати за номерами 102, +380503055233 чи іншим зручним способом повідомити інформацію ВП № 2 Чугуївського РУП ГУНП.

Прикмети Віолетти Мужечук:

зріст 90 – 110 сантиметрів,

худорлявої статури,

має коротке темне волосся,

блакитні очі,

була одягнута у червону кофту та білі штани.

Віолетту Мужечук шукають понад добу: відео