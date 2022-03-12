На 3 направлениях враг понес потери и пытается закрепиться, на других – пониженное продвижение

В Генштабе ВСУ рассказали, что на 3 направлениях российские оккупанты понесли потери. По всем направлениям ВСУ сдерживают наступательную операцию врага.

Соответствующую информацию обнародовали по состоянию на 6 часов утра 12 марта. То есть в начале 17 суток войны, которую Россия начала против Украины.

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Оккупанты понесли существенные потери, ВСУ сдерживают наступление

Противник в Полесском, Северском, Южнобужском операционных районах имеет большие потери в живой силе и технике, остановлен и пытается закрепиться на ранее захваченных рубежах,

– заявили в Генштабе ВСУ.

Также добавили, что:

на Донецком направлении – при попытках продвинуться вперед оккупанты получили достойный отпор от ВСУ и были остановлены на отдельных направлениях;

на остальных направлениях – враг существенно сбавил темпы продвижения.

С начала боевых действий тридцать одна батальонно-тактическая группа противника, действовавшая на территории Украины, потеряла боеспособность,

– заявили в ВСУ.

Добавили, что большинство подразделений России деморализованы, морально-психологическое состояние личного состава продолжает снижаться, оккупанты сдаются в плен отдельными группами.

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