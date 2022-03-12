На 3 направлениях враг понес потери и пытается закрепиться, на других – пониженное продвижение
Источник:фейсбук Генштаба ВСУ
В Генштабе ВСУ рассказали, что на 3 направлениях российские оккупанты понесли потери. По всем направлениям ВСУ сдерживают наступательную операцию врага.
Соответствующую информацию обнародовали по состоянию на 6 часов утра 12 марта. То есть в начале 17 суток войны, которую Россия начала против Украины.
Обратите внимание В Николаеве и Днепре раздаются взрывы
Оккупанты понесли существенные потери, ВСУ сдерживают наступление
Противник в Полесском, Северском, Южнобужском операционных районах имеет большие потери в живой силе и технике, остановлен и пытается закрепиться на ранее захваченных рубежах,
– заявили в Генштабе ВСУ.
Также добавили, что:
- на Донецком направлении – при попытках продвинуться вперед оккупанты получили достойный отпор от ВСУ и были остановлены на отдельных направлениях;
- на остальных направлениях – враг существенно сбавил темпы продвижения.
С начала боевых действий тридцать одна батальонно-тактическая группа противника, действовавшая на территории Украины, потеряла боеспособность,
– заявили в ВСУ.
Добавили, что большинство подразделений России деморализованы, морально-психологическое состояние личного состава продолжает снижаться, оккупанты сдаются в плен отдельными группами.
Сергей Лещенко о превращении России в КНДР, теракте на ЧАЭС и фейках России – смотрите видео