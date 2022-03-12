Відповідну інформацію оприлюднили станом на 6 годину ранку 12 березня. Тобто на початку 17 доби війни, яку Росія почала проти України.
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Окупанти зазнали суттєвих втрат, ЗСУ стримують наступ
Противник у Поліському, Сіверському, Південнобузькому операційних районах має великі втрати у живій силі та техніці, зупинений та намагається закріпитись на раніше захоплених рубежах,
– заявили у Генштабі ЗСУ.
Також додали, що:
- на Донецькому напрямку – під час спроб просунутися вперед окупанти отримали гідну відсіч від ЗСУ та були зупинені на окремих напрямах;
- на решті напрямках – ворог суттєво зменшив темпи просування.
Від початку бойових дій тридцять одна батальйонно-тактична група противника, що діяла на території України, втратила боєздатність,
– заявили в ЗСУ.
Додали, що більшість підрозділів Росії деморалізовані, морально-психологічний стан особового складу продовжує знижуватися, окупанти здаються в полон окремими групами.
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