Перші повідомлення про вибухи в Миколаєві з'явилися близько 6:15. Через пів години повідомили і про вибухи в Дніпрі.

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За даними місцевих телеграм-каналів, у Миколаєві вибухи одночасно пролунали у різних частинах міста. Однак громадянам нагадують, що поширювати фото та відео зараз не можна. Це лише на руку ворогу.

Також про кілька вибухів повідомляють і в Дніпрі. Мешканців також просять не поширювати фото та відео, оскільки працює українська ППО.

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